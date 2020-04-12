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Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Bursa, Ekonomi

‘BTSO yanınızda’ paneli iş dünyasının sesi oldu

Dünyayı kısa sürede etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı eylem planlarını harekete geçiren Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, 'Üye WhatsApp İletişim Hattı' ve 'BTSO Yanınızda' paneli aracılığıyla 3 bine yakın üyesinin görüş ve önerisini aldı.

12.04.2020 15:00 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:00
‘BTSO yanınızda’ paneli iş dünyasının sesi oldu

Dünyayı kısa sürede etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı eylem planlarını harekete geçiren Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, 'Üye WhatsApp İletişim Hattı' ve 'BTSO Yanınızda' paneli aracılığıyla 3 bine yakın üyesinin görüş ve önerisini aldı.

Kaynak: Dunya.com

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