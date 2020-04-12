‘BTSO yanınızda’ paneli iş dünyasının sesi oldu Dünyayı kısa sürede etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı eylem planlarını harekete geçiren Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, 'Üye WhatsApp İletişim Hattı' ve 'BTSO Yanınızda' paneli aracılığıyla 3 bine yakın üyesinin görüş ve önerisini aldı.

Dünyayı kısa sürede etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı eylem planlarını harekete geçiren Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, 'Üye WhatsApp İletişim Hattı' ve 'BTSO Yanınızda' paneli aracılığıyla 3 bine yakın üyesinin görüş ve önerisini aldı. Kaynak: Dunya.com