BTSO ve Özbekistan İpekçilik Bakanlığı iş birliği protokolü imzaladı

02.02.2020 12:50 | Son Güncelleme: 02.02.2020 12:55

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Özbekistan İpekçilik Bakanlığı, ipekçilik sektöründe tecrübe paylaşımı noktasında işbirliği protokolüne imza attı.



BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'ın Türkiye ve Özbekistan arasındaki ticaret hacminin artırılması adına Aralık ayında gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Özbekistan İpekçilik Bakanlığı Bursa'ya ziyaretlerde bulundu. BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener tarafından ağırlanan Özbekistan İpekçilik Bakan Yardımcısı Jumaev Olimjon Sadulloevich'a Özbekistan Başkonsolosu Alisher Botirov da eşlik etti. Oda hizmet binasındaki ziyaret kapsamında BTSO ve Özbekistan İpekçilik Bakanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokole, Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener ve Jumaev Olimjon Sadulloevich imza attı. Cüneyt Şener, geçmişte ticaretin kalbinin attığı İpek Yolu'nun en önemli durakları arasında yer alan Bursa'nın bu stratejik konumunu günümüze kadar taşımayı başardığını söyledi.



Bursa'nın güçlü üretim altyapısı, nitelikli insan kaynağı ve dünyanın dört bir yanına ulaşan ihracat ağıyla ülke ekonomisinde farklı ve özel bir konuma sahip olduğuna dikkati çeken Şener, "Türkiyemizin 2023 yılı için 4 dolar olarak hedeflediği kilogram başı ortalama ihracat değerine bugünden ulaşan, ürettiği mal ve hizmeti dünyanın 188 farklı ülkesine ihraç eden Bursa, 7 milyar doların üzerindeki dış ticaret fazlasıyla da tüm şehirlerimiz için rol model niteliği taşımaktadır. Kentimiz 121 ülkeden daha fazla ihracat yapma başarısına sahip. 15 milyar doları aşkın ihracat potansiyeline sahip Bursa'mız otomotiv, makine ve tekstil sektöründe üretim ve ihracat merkezlerinden birisi konumundadır" dedi.



Türkiye ile Özbekistan arası ticaret hacminin yıllar itibarıyla istikrarlı biçimde arttığını belirten Şener, "2000'li yılların başında 168,4 milyon dolar seviyelerinde olan dış ticaret hacmimiz 951 milyon dolar seviyesini aşmış durumdadır. Bursa'dan Özbekistan'a 31,1 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştiriliyor. Yaptığımız işbirliği protokolü hem Bursa hem de Özbekistan arasındaki işbirliğine de ayrı bir güç katacaktır" diye konuştu.



Özbekistan İpekçilik Bakan Yardımcısı Sadulloevich, Özbekistan'ın ipek ipliği üretiminde Çin ve Hindistan'dan sonra üçüncü olduğunu söyledi. Tasarım ve Ar-Ge alanında Özbekistan'da yeni adımlar atıldığını ifade eden Sadulloevich, Bursa'nın tekstil ve tasarım alanında önemli bir tecrübeye sahip olduğunu vurguladı. Özbekistan'ın ipek üretimi noktasında son 3 yılda ciddi bir adım attığını ifade eden Bakan Yardımcısı Sadulloevich, "Şu anda ülkemizde 53 koza işleyen fabrika yer alıyor. Cumhurbaşkanımız Şevket Mirziyoyev bu konuya ayrı bir önem veriyor. Türkiye ve Özbekistan arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesi adına Bursa'ya geldik. Verimli bir ziyaret oldu. Bu ziyaret ve protokolün iki ülkemizin ticaret hacmine katkı sağlayacaktır. Bizleri Bursa'da ağırlayan BTSO'ya teşekkürlerimi sunarım" ifadelerini kullandı.



Özbek heyet Bursa ziyareti kapsamında ayrıca May Agro Tohumculuk, S.S. Kestel Süs Bitkileri ve Meyve Fidancılığı Üretim ve Pazalama Kooperatifi, Asya Dokuma ve Konyalılar Tekstil firmalarında da incelemelerde bulundu. - BURSA

Kaynak: İHA