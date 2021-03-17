BTSO ve İSO tecrübelerini paylaştı
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BTSO ve İSO tecrübelerini paylaştı

17.03.2021 12:27 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:13
BTSO ve İSO tecrübelerini paylaştı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) iş birliğiyle 'mesleki Eğitimin Geliştirilmesi İstişare Toplantısı' gerçekleştirildi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) iş birliğiyle 'mesleki Eğitimin Geliştirilmesi İstişare Toplantısı' gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte önemli çalışmalar yürüten BTSO ve İSO, mesleki ve teknik eğitim konusundaki tecrübelerini paylaştı.

Online ortamda düzenlenen programa, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, İSO Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı, Mesleki Gelişim ve Entegrasyon Konseyi Başkanı Abidin Şakir Özen ve Konsey Başkan Yardımcısı Sinan Topuk katıldı. Muhsin Koçaslan, mesleki eğitimin genç insanlara başarılı bir kariyer yolculuğu hazırlarken, sektörlerin geleceğe sağlam adımlarla yürümesine imkan sağladığını ifade etti.

BTSO olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile 2019 yılının Şubat ayında 'Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü'ne imza atıldığını hatırlatan Koçaslan, "Okullarımızın yürüttükleri projelerin koordinasyonunu sağlamak ve meslek liselerimizin sanayicimizin ihtiyaç duyduğu vasıflı iş gücünü yetiştirecek bir yapıya kavuşturmak amacıyla Mesleki Gelişim ve Entegrasyon Konseyimizi hayata geçirdik. Hemen ardından da Bursa'daki 17 meslek okulumuzun eğitim alanlarını teknolojiyle uyumlu hale getirmek maksadıyla çalışmalarımıza başladık. Oda olarak çok daha güçlü bir gelecek hedefiyle mesleklerimizin standartlarını yükseltirken, mesleki ve teknik eğitim alanında gerçekleştirdiğimiz örnek projelerle beşeri sermaye yatırımlarını sürdürmekteyiz" dedi.

İSO Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı, 20 binin üzerinde üyeye sahip İSO'nun Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülen protokol dahilinde 39 meslek lisesinde 5 güzel sanatlar lisesinde hamilik üstlendiğini söyledi. Mesleki eğitim alanında güzel örnekleri ortaya çıkartmayı hedeflediklerini kaydeden Özhamaratlı, "Bakanlığımız ile yaptığımız protokolle bu okulların yönetimini üstlenmiş olduk. Her okulumuz için bir yürütme kurulu atadık. İlgili sektörlerden oluşan arkadaşlarımızı bu yürütme kurullarına aldık. Okulların hem eğitim kadrosunun performansını aynı zamanda yürütme kurullarımızın da performanslarını takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Mesleki Gelişim ve Entegrasyon Konseyi Başkanı Abidin Şakir Özen, konsey olarak mesleki eğitimin gelişmesine yönelik önemli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Mesleki eğitim konusunda BTSO öncülüğünde sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle sorumlu olduğumuz okullarımızda, çözüm üreten okul koordinasyon kurulumuzu oluşturduk" diye konuştu. - BURSA

BTSO ve İSO tecrübelerini paylaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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