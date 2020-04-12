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Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Bursa, Ekonomi

BTSO, üyelerinin yanında

Dünyayı kısa sürede etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı eylem planlarını harekete geçiren Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, 'Üye WhatsApp İletişim Hattı' ve 'BTSO Yanınızda' paneli aracılığıyla 3 bine yakın üyesinin görüş ve önerisini aldı.

12.04.2020 14:01 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:01
BTSO, üyelerinin yanında

Dünyayı kısa sürede etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı eylem planlarını harekete geçiren Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, 'Üye WhatsApp İletişim Hattı' ve 'BTSO Yanınızda' paneli aracılığıyla 3 bine yakın üyesinin görüş ve önerisini aldı. BTSO, sektör temsilcilerinden gelen her bir talebi değerlendirerek ilgili Bakanlık ve kurumlara hızlı bir şekilde ulaştırdı.

BTSO, koronavirüs salgını dolayısıyla üyelerinin sorunlarını hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak için çalışmalarına devam ediyor. Sektör temsilcilerinden gelen her sorunun çözülmesi için mesai harcayan BTSO, iş dünyasının beklentileri arasında yer alan birçok konunun çözüme kavuşmasına vesile oldu. BTSO, bu süreçte oda ve üye iletişimini daha da güçlendirmek adına web sitesi üzerinden 'BTSO Yanınızda' panelini uygulamaya aldı. Bu panel ile üyeler, görüş, öneri ve taleplerini 7/24 BTSO'ya iletme imkanı yakaladı. BTSO bu uygulamanın yanı sıra artık hayatımızın en önemli iletişim kanalları arasında olan WhatsApp üzerinden de iletişim hattı kurdu. 0533 145 46 13 numaralı 'Üye WhatsApp İletişim Hattı' ile üyeler taleplerini 7/24 iletme imkanı buldu. BTSO, şimdiye kadar 'BTSO Yanınızda' paneli ve 'Üye WhatsApp İletişim Hattı' uygulamasıyla 3 bine yakın üyeden taleplerini topladı. Üyelerden gelen talepler arasında devlet destekleri ve finansmana ulaşım talepleri ilk sırada yer alırken, gelen bütün istek ve çözüm önerileri hazırlanan raporlar aracılığıyla ilgili kurumlara hızlı bir şekilde ulaştırıldı.

BTSO, koronavirüsle mücadele kapsamında 'BTSO Bilgilendiriyor' temasıyla web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden online bilgilendirme platformu oluşturdu. 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi'nin işveren ve çalışanlara sunduğu avantajlar', 'Kısa çalışma ödeneği, 'Borçlar, alacaklar ve çek ödemeleri gibi konularda alınacak hukuki tedbirler' ve 'İş'e devam kredi desteği' ile ilgili uzman isimlerin videoları üyelere kısa sürede duyuruldu. BTSO ayrıca üyelerine mail ve SMS aracılığıyla devlet destekleri ve online faydalanabilecekleri hizmetler hakkında bilgilendirmelerde bulunmayı sürdürüyor.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını küresel ticaretini etkilediği gibi Bursa'nın sosyal ve ekonomik hayatını derinden etkilediğini ifade etti. Bu zorlu süreçte BTSO olarak Oda ve üye arasındaki iletişim köprüsünü daha da güçlendirdiklerini ifade eden Başkan Burkay, "Virüsle mücadele kapsamında ilk günden bu yana çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üyelerimizin bu sancılı süreci en az zararla atlatabilmeleri için Kriz Yönetim Ekibimizle birlikte hazırladığımız Acil Eylem Planımız doğrultusunda önemli adımlar attık. WhatsApp Üye İletişim Hattı ve BTSO Yanınızda Paneli de eylem planlarımız arasında yer aldı. Bizlere ulaşan tüm sorunları ve çözüm önerilerimizi Bakanlıklar ve TOBB başta olmak üzere ilgili kurumlarla paylaştık. Bugüne kadar olduğu gibi bu zorlu dönemde üyelerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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