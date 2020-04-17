BTSO, üyelerini online eğitimle bilgilendirdi
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dijital ortama taşıdığı BTSO Akademi projesi kapsamında "Firmalar İçin Sosyal Güvenlik Kurumu Destekleri" konulu eğitim düzenledi.
17.04.2020 11:49 | Son Güncelleme: 17.04.2020 11:49
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dijital ortama taşıdığı BTSO Akademi projesi kapsamında "Firmalar İçin Sosyal Güvenlik Kurumu Destekleri" konulu eğitim düzenledi.
Kaynak: Dunya.com