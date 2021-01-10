BTSO üyelerine tahsilat riski olmadan ticaret imkanı sağlandı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), üyelerinin nakit akışını kolaylaştırmak ve tedarik zincirinde tahsilat riskini ortadan kaldırmak amacıyla Türkiye Halk Bankası Bursa Bölge Müdürlüğü ile iş birliği protokolü imzalanarak yürürlüğe girdi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), üyelerinin nakit akışını kolaylaştırmak ve tedarik zincirinde tahsilat riskini ortadan kaldırmak amacıyla Türkiye Halk Bankası Bursa Bölge Müdürlüğü ile iş birliği protokolü imzalanarak yürürlüğe girdi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Halk Bankası iş birliğinde hayata geçirilen "Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi" kapsamında hazırlanan protokol, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ile Türkiye Halk Bankası Bursa Bölge Müdürü Gökhan Sümer tarafından imzalandı.

Oda binasında gerçekleştirilen törende konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, sosyal ve ekonomik hayatı her yönüyle etkileyen bir dönemin yaşandığını belirterek, bu süreçte reel sektörün ayakta kalabilmesi adına kamu bankalarının desteğinin önemli olduğuna vurgu yaptı.

Türkiye Halk Bankasının salgının ilk günlerinden bu yana etkin bir rol oynayarak tüm finansal imkanlarını KOBİ'lerin hizmetine sunduğunu belirten Burkay, "Tedarik zincirinde finansman kaynaklı yaşanan aksaklıkların firmaların faaliyetlerini olumsuz etkilemesini önlemek amacıyla hayata geçirilen 'Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi' de önemli bir adım oldu. Projenin sunduğu imkanlarla alıcı ve satıcılar arasındaki nakit akışı düzenlenirken, tedarik zincirinde tüm ticari işlemlerin güven içerisinde gerçekleşmesi sağlanacak." açıklamasında bulundu.

Burkay, satıcıya tahsilat güvencesi, alıcıya da 540 güne kadar vade imkanıyla ödeme esnekliği sunan anlaşmadan BTSO üyelerinin Halk Bankası tarafından belirlenecek limitler dahilinde yararlanabileceği bilgisini vererek, "Firmalarımız vade avantajıyla, tahsilat riskini sıfıra indirerek ticaretine devam edebilecek. Protokolün tüm üyelerimiz için hayırlı olmasını diliyor, projeye öncülük eden TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu, Halk Bankası Genel Müdürü Sayın Osman Arslan ile Halk Bankası yetkililerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İmza törenine, Halk Bankası Ticari ve KOBİ Pazarlama Bölüm Müdürü ve BTSO Meclis Üyesi Mustafa Kemal Şahin ile Halk Bankası Bursa Şube Müdürü Semra Yılmaz katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan