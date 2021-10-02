Bursalı tekstil firmalarının ürünleri ABD'de sergilendi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursalı tekstil firmalarının ürünleri ABD'de sergilendi

AA / İsmail Özdemir - Haberler | Ekonomi
Bursalı tekstil firmalarının ürünleri ABD'de sergilendi

ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen LA Textile Show'a katılan Bursalı tekstilcilerin ürünleri ilgi gördü.

BURSA (AA) - ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen LA Textile Show'a katılan Bursalı tekstilcilerin ürünleri ilgi gördü.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamaya göre, fuarda dünyanın farklı bölgelerinden gelen firmaların yanı sıra Bursalı tekstil firmaları da yer aldı.

Fuarda Türk firmalarının temsilcileri, dünyanın birçok yerinden gelen firmalarla iş görüşmeleri de gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, milli katılım organizasyonu gerçekleştirdikleri LA Textile'nin tekstil ve konfeksiyon sektörünün ABD pazarındaki hedefleri doğrultusunda oldukça önemli bir fuar olduğunu belirtti.

Tedarik zincirinin kırılması sebebiyle güçlü bir konumda bulunan Türk tekstiline ilginin daha da arttığını kaydeden Engin, şu ifadeleri kullandı:

"Standlarımızı ziyaret edenlerin birçoğu Türkiye ile işlerini artırmak istediklerini bildiriyor. Önümüzde çok ciddi bir fırsat var. Bu nedenle çabuk hareket etmemiz gerekiyor. Giyimlik tekstilde kumaşlarımızın kalitesi ve tasarımları Amerika'da çok beğeniliyor. Büyük alım ofislerinin New York'ta ve bu bölgede bulunması, diğer taraftan karar verici nitelikteki alıcıların firmalarımızla buluşmaları ihracatımızı sadece Amerika ile değil, tüm dünya ile geliştirmemiz açısından da oldukça önemli. Pandemi döneminde tekstil sektöründe büyümeyi sürdürerek, ihracatımıza ve ekonomimize katkılarımızı artırdık. Alıcılarımızın sadece kumaş tedariğini değil nihai ürünleri de bizlerden temin etmelerini hedefliyoruz."

Fuara katılan BTSO 5'inci Meslek Komitesi Başkanı ve Gürkan Brode firması temsilcisi Davut Gürkan ise yeniden başlayan fiziksel fuarların sektörün tüm taraflarına önemli katkılar sunduğunu aktardı.

BTSO'nun geziyi ihracat odaklı büyüme için gerçekleştirdiğini belirten Gürkan, "Firmalarımız Türkiye'den yaklaşık 14 saatlik uçuş mesafesinde ürünlerini sergilerken, yeni ticaret köprüleri kuruyor. Gerek fuarın ziyaretçi profili gerekse de katılımcıların beklentilerini karşılaması açısından güzel bir organizasyon. 'Bursa büyürse Türkiye büyür' inancı ve ortak hedeflerimiz doğrultusunda düzenlenen bu iş gezisinin firmalarımız, Bursa ve ülkemiz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bursalı tekstil firmalarının ürünleri ABD'de sergilendi

Bursalı tekstil firmalarının ürünleri ABD'de sergilendi

Bursalı tekstil firmalarının ürünleri ABD'de sergilendi

Bursalı tekstil firmalarının ürünleri ABD'de sergilendi

AA / İsmail Özdemir - Ekonomi Haberleri
Türkiye'de bir ilk: Beykoz'da balık gübresi ile topraksız tarım

Türkiye'de bir ilk: Beykoz'da balık gübresi ile topraksız tarım

 TİM Başkanı Gülle: 'Tam kapasite çalışmamızla gelen taleplere yetişemememiz daha yeni yaşadığımız olaylar.

TİM Başkanı Gülle: "Tam kapasite çalışmamızla gelen taleplere yetişemememiz daha yeni yaşadığımız olaylar.

 Türkiye'nin enerji borsası EPİAŞ bünyesinde faaliyet gösterecek Vadeli Doğal Gaz Piyasası canlı işlemlere açıldı.

Türkiye'nin enerji borsası EPİAŞ bünyesinde faaliyet gösterecek Vadeli Doğal Gaz Piyasası canlı işlemlere açıldı.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Aziz Sancar Mustafa Şentop
Magazin Ebru Şallı Kubilay Aka Pınar Deniz Seren Serengil
Spor Muslera Mehmet Topal Ahmet Nur Çebi Salih Uçan Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Neşet Ertaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bursalı tekstil firmalarının ürünleri ABD'de sergilendi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 14:12:16. #1.12#