Bursalı tekstil firmalarının ürünleri ABD'de sergilendi

BURSA (AA) - ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen LA Textile Show'a katılan Bursalı tekstilcilerin ürünleri ilgi gördü.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamaya göre, fuarda dünyanın farklı bölgelerinden gelen firmaların yanı sıra Bursalı tekstil firmaları da yer aldı.

Fuarda Türk firmalarının temsilcileri, dünyanın birçok yerinden gelen firmalarla iş görüşmeleri de gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, milli katılım organizasyonu gerçekleştirdikleri LA Textile'nin tekstil ve konfeksiyon sektörünün ABD pazarındaki hedefleri doğrultusunda oldukça önemli bir fuar olduğunu belirtti.

Tedarik zincirinin kırılması sebebiyle güçlü bir konumda bulunan Türk tekstiline ilginin daha da arttığını kaydeden Engin, şu ifadeleri kullandı:

"Standlarımızı ziyaret edenlerin birçoğu Türkiye ile işlerini artırmak istediklerini bildiriyor. Önümüzde çok ciddi bir fırsat var. Bu nedenle çabuk hareket etmemiz gerekiyor. Giyimlik tekstilde kumaşlarımızın kalitesi ve tasarımları Amerika'da çok beğeniliyor. Büyük alım ofislerinin New York'ta ve bu bölgede bulunması, diğer taraftan karar verici nitelikteki alıcıların firmalarımızla buluşmaları ihracatımızı sadece Amerika ile değil, tüm dünya ile geliştirmemiz açısından da oldukça önemli. Pandemi döneminde tekstil sektöründe büyümeyi sürdürerek, ihracatımıza ve ekonomimize katkılarımızı artırdık. Alıcılarımızın sadece kumaş tedariğini değil nihai ürünleri de bizlerden temin etmelerini hedefliyoruz."

Fuara katılan BTSO 5'inci Meslek Komitesi Başkanı ve Gürkan Brode firması temsilcisi Davut Gürkan ise yeniden başlayan fiziksel fuarların sektörün tüm taraflarına önemli katkılar sunduğunu aktardı.

BTSO'nun geziyi ihracat odaklı büyüme için gerçekleştirdiğini belirten Gürkan, "Firmalarımız Türkiye'den yaklaşık 14 saatlik uçuş mesafesinde ürünlerini sergilerken, yeni ticaret köprüleri kuruyor. Gerek fuarın ziyaretçi profili gerekse de katılımcıların beklentilerini karşılaması açısından güzel bir organizasyon. 'Bursa büyürse Türkiye büyür' inancı ve ortak hedeflerimiz doğrultusunda düzenlenen bu iş gezisinin firmalarımız, Bursa ve ülkemiz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.