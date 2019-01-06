BTSO, UR-GE ve HİSER projeleriyle ihracata odaklandı

Ticaret Bakanlığı ile yürüttüğü 14 UR-GE ve bir HİSER Projesi ile Türkiye'de liderliğini sürdüren Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, UR-GE projeleri kapsamında şimdiye kadar 45 yurt dışı programı, 30 alım heyeti programına imza attı.