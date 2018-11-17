Btso, Ur-Ge Projelerinde Lider

Ticaret Bakanlığı KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanı Mustafa Ali Yurdupak, UR-GE Projesi'nin ana felsefesinin firmaların uluslararasılaşmasını sağlamak olduğunu belirterek, "UR-GE desteklerini efektif kullanan BTSO, başarılı performansıyla Türkiye'de açık ara önde" dedi.

Devlet teşviklerinin Bursa iş dünyası tarafından daha etkin kullanılması için önemli programlara imza atan BTSO, yeni bir organizasyon daha gerçekleştirdi. Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB'in iş dünyasına yönelik sunduğu destekler, Bursa Teknoloji Koordinasyon ve AR-GE Merkezi'nde (BUTEKOM) gerçekleştirilen toplantıyla Bursalı firmalara aktarıldı. BTSO üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıya, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan ve KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanı Mustafa Ali Yurdupak da katıldı.

Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, BTSO olarak iş dünyasının rekabetçiliğini ve ihracat potansiyelini artırmak için devletin sunduğu teşviklerden maksimum düzeyde faydalandıklarını söyledi. "Bursa Büyürse Türkiye Büyür" mottosuyla kent ekonomisini büyütmenin yanı sıra ileri teknoloji üretimine ayrı bir önem verdiklerini dile getiren Şener, "Oda olarak Ticaret Bakanlığımızın bütün desteklerinden faydalanıyoruz. Şu anda 14 ayrı UR-GE projemiz devam ediyor. Hedefimiz UR-GE proje sayısını en yakın zamanda 20'ye çıkarmak. İş dünyamızı ve sektörlerimizi geliştirmeye yönelik projeler üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

BTSO bünyesinde faaliyet gösteren 'İhracat Destek Ofisi'nin de katkılarıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşan KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanı Mustafa Ali Yurdupak, UR-GE Projesi'nin ana felsefesinin kümelenme özelliği gösteren firmaların uluslararasılaşmasını sağlamak ve bu yöndeki faaliyetlerini desteklemek olduğunu dile getirdi. Yurdupak, işbirliği kuruluşlarının proje başvurusunu yaptıktan sonra küme firmalarının yol haritasını belirleyerek, eğitim, danışmanlık ve hedef pazarlara yönelik pazarlama faaliyetleri gerçekleştirdiğini belirtti. Yurdupak, BTSO'nun UR-GE projelerinden de övgülerle bahsetti. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın UR-GE desteğini çok etkili kullanan bir kurum olduğunu dile getiren Yurdupak, "Şu anda mevcut projelerin sayısına baktığımızda BTSO, diğer işbirliği kuruluşları arasında açık ara farkla önde. BTSO, projelerin oluşturulması, hayata geçirilmesi ve alt faaliyetlerinin hazırlanması noktasında başarılı bir kuruluş. Yakın bir zamana kadar her bir işbirliği kuruluşumuz 10 proje yapma hakkına sahipti. BTSO'nun bu yoğun performansı ve UR-GE desteğimiz oldukça etkin kullanması sebebiyle mevzuatımızı revize ettik. Şimdi 20 projeye doğru ilerliyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA