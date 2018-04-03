Btso Seçimleri Tamamlandı

Bursa Ticaret Sanayi Odası'nda (BTSO) komite seçimleri tamamlandı. 12 bin 388 üyenin oy kullandığı seçimlerde mevcut başkan İbrahim Burkay'ı destekleyen mavi liste sandalyelerin yüzde 80'ini kazandı.

BTSO seçimlerinin ilk etabı olan komite seçimleri tamamlandı. Geçtiğimiz Cuma günü itibariyle üye sayısı 40 bine ulaşan odada toplam 63 komitede 73 sandıkta seçimler geçekleşti. Oy kullanma hakkı bulunan 21 bin 700 üyeden, 11 bin 154'ü sandık başına gelerek oy kullandı. Kendisini destekleyen mavi listenin toplam sandalye sayısının yüzde 80'ini kazandığını ifade eden Başkan İbrahim Burkay sadece 14'üncü komitede eşitlik olduğunu önümüzdeki bir iki gün içerisinde ilçe seçim kurulu veya hakimliğin değerlendireceğini söyledi.

Seçimlerinin tamamlanmasının ardından açıklama yapan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, seçimlerin demokrasi şenliği havasında geçtiğini bir tek otopark sorununun olduğunu onuda bir sonraki seçimleri kongre merkezlerinde yaparak çözeceklerini ifade etti.

Yeni meclisin 134 üyeden oluşacağını aktaran Burkay, "Bu seçimlerde mavi listeyle çıkmıştık. Bu liste yüzde 80'inin üzerinde meclis sandalyesine kavuşmuş oldu. Diğer komitelerde özelikle kazanan dostlarımızı tebrik ediyoruz. Onlarla da bu dönemde çok ciddi çalışmalara imza attık ve atacağız inşallah. 14'üncü komitede oylar eşit çıktı orada da 3 liste vardı 2 listenin oyları eşit çıkınca herhalde önümüzdeki salı yada çarşamba günü ilçe seçim kurulu ve hakimlik bunu değerlendirecek ve kısa zamanda da onun neticesi gelir diye düşünüyorum" dedi.

"Türkiye'nin aklı ve beyni Bursa'da olacak"

Geçen 5 yıllık süreçte çok önemli projelere imza attıklarını belirten BTSO Başkanı İbrahim Burkay, "2013 yılındaki tabloya baktığımızda biz yüzde 50, yüzde 60'lar da bir meclis yoğunluğuna sahiptik. Ama bugün yüzde 80'i geçmemiz sadece projeleri anlatmayla değil eserlerimizle ilgili. Bu dönem özellikle Bursa'nın önüne farklı bir tablo koyduk. Son 5 yıl içinde fiziki anlamda çok ciddi yatırımlar yaptık. Bunlardan biri Gökmen Havacılık Uzay Merkezi, sırf Bursa'nın değil Türkiye'nin önümüzdeki 50 yılına yapılmış çok önemli bir yatırımdı bu. Bu yatırım Bursa'ya kazandırıldı. Ben bunları Bu coğrafyaya bırakılmış bir nişane olarak görüyorum. Bunun yanında TEKNOSAB çok önemli bu yeni dönemde dedik ki KOBİ'lerimizi güçlendireceğiz. 4 tane çok önemli Kobi Organize Sanayi Bölgesi yapıyoruz. Kobilere yapılacak yatırımlar Türkiye ekonomisinin sıçramasını sağlayacak önemli yatırımlar bu açıdan bu projeler önümüzdeki 4 yıllık süreçte bizim için çok önemli. En önemlisi bu dönem insana yatırım yapacağız. Kültür ve Sanat alanında da çok ciddi anlamda kenti kucaklamamız gerekiyor. Hedeflerimiz bunlar. Bursa'nın ekosistemini düzeltip öyle bir hale getirelim diyoruz ki Türkiye'nin aklı ve beyni burada olsun" dedi.

Burkay seçimle birlikte oluşacak mecliste değişikliklerin yapılacağını da belirterek, "Netice itibariyle yeni bir meclis oluşacak BTSO tarihine baktığımızda her seçimde meclis yüzde 40 - 45 oranında yenilenmiş. Şimdi tabi ki yeni oyuncular geliyor. Bir çok sektörde farklı farklı arkadaşlarımız geldi. Bu açıdan BTSO'nun bütün organlarında mutlaka bu değişime göre yeni görevlendirmeler olacak. Bunu da önümüzdeki hafta sizlerle paylaşacağız. Yeni oluşan meclisimizle birlikte bu çalışmaları da yapacağız" diye konuştu. - BURSA