BTSO, ramazan ayında ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı
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BTSO, ramazan ayında ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı

BTSO, ramazan ayında ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) destekleriyle, ramazan ayı dolayısıyla hazırlanan gıda paketleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) destekleriyle, ramazan ayı dolayısıyla hazırlanan gıda paketleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, TOBB'un destekleriyle her yıl ramazan ayında yaptığı gıda yardımını bu yıl da sürdürdü. BTSO organizasyonunda Bursa iş dünyası temsilcilerinin katkılarıyla muhtarlar ve yetkili kuruluşların aracılığında ihtiyaç sahiplerine temel gıda malzemeleri dağıtımı gerçekleşti. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, ramazan ayında salgın kısıtlamalarının devam etmesi sebebiyle, geleneksel hale gelen iftar çadırlarını kuramadıklarını ancak ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadıklarını belirterek, "Bu kapsamda hayırsever iş insanlarımızın katkısıyla hazırladığımız yardım kolilerini mahalle muhtarlarımız ve yetkili kuruluşları aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırdık" dedi.

Ramazan ayının yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma ayı olduğunu belirten Başkan Burkay, korona virüs salgını sebebiyle içinden geçilen bu zor günlerde ramazan ayının getirdiği değerlere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Salgının yol açtığı olumsuz koşulların birlik ve beraberlik içerisinde aşılabileceğini belirten Başkan Burkay, "Bereket ve rahmeti beraberinde taşıyan, 11 ay özlemle beklediğimiz ramazan ayını bu yıl da salgının gölgesinde yaşıyoruz. Bu zor günlerin dayanışma ruhuna uygun olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin destekleriyle hazırladığımız gıda kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdık. Destek veren tüm hayırseverler iş insanlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bursa iş dünyası adına Türkiye'nin ve İslam aleminin Ramazan ayını tebrik eden Başkan Burkay, "Bu mübarek ayda en büyük dileğimiz tüm insanlığın en kısa zamanda salgından kurtulması ve yeniden sağlıklı günlere kavuşmasıdır. Bu vesileyle tüm üyelerimizin ramazan ayını sağlıklı bir şekilde geçirmesini diliyor, birlik ve beraberlik içinde ramazan bayramına kavuşmayı temenni ediyorum" dedi. - BURSA

BTSO, ramazan ayında ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı
BTSO, ramazan ayında ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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