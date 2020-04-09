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Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Bursa, Ekonomi

BTSO öncülüğünde sağlık çalışanları için 20 bin siperli maske üretildi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM) ve üye iş yerlerince sağlık çalışanları için üretilen 20 bin siperli maske İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.

09.04.2020 11:10 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:10
BTSO öncülüğünde sağlık çalışanları için 20 bin siperli maske üretildi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM) ve üye iş yerlerince sağlık çalışanları için üretilen 20 bin siperli maske İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, BUTEKOM'un teknolojik altyapısının sağlık sektörü için seferber edildi.

Sağlık çalışanlarının kullanımı için üretilen 20 bin cerrahi siperli maskenin İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildiği, koronavirüs tanısında kullanılan 1500 adet kit de sağlık çalışanlarının kullanımı için hibe edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, koronavirüsün sağlığın yanı sıra ekonomik ve sosyal hayatı da derinden etkilediğini kaydetti.

Sürecin en az zararla atlatılabilmesi için çalıştıklarını ifade eden Burkay, şunları aktardı:

"Bu dönemde gelişmeleri yakından takip edip, gerekli aksiyonları alabilmek adına odamız bünyesinde kriz yönetim masası oluşturduk. Böylece üyelerimizin sanayi ve ticaret hayatında karşılaştığı zorlukları yakından takip ederek, çözüm önerileri oluşturuyoruz. Bu süreçte başta sağlık çalışanlarımızın ihtiyaçları olmak üzere, sosyal sorumluluk bilinciyle önemli çalışmalara imza atıyoruz. BUTEKOM, gerek altyapısı gerekse de tecrübesiyle ürün geliştirme, test ve seri üretim süreçlerinde önemli bir üs. Burada bölgedeki diğer yatırımlarımızla birlikte eşgüdümlü olarak yürütülecek yeni projeleri de hayata geçireceğiz."

Kaynak: AA

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