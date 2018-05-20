Btso'nun 'Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinden' 700 Kursiyer Faydalandı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, KOSGEB ile birlikte 2015 yılından bu yana gerçekleştirdikleri 'Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri'nden 700'ü aşkın kursiyerin faydalandığını söyledi.

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, ticaret ve sanayi hayatına yönelik model projelerinin yanı sıra, yeni girişimci ruhların ortaya çıkması konusunda da örnek çalışmalarını sürdürüyor. KOSGEB destekleriyle 2015 yılından bu yana düzenlenen 'Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programı' Bursa ekonomisine yeni girişimciler kazandırmaya devam ediyor. BTSO Akademi kapsamında, TOBB Bursa Genç Girişimciler Kurulu'nun da destekleriyle düzenlenen girişimcilik eğitim programlarına girişimciler oldukça da yoğun ilgi gösteriyor.

BTSO liderliğinde düzenlenen eğitimlerden bugüne kadar 700'e yakın girişimci faydalandı. Ağırlıklı olarak kadın girişimcilerin katılım sağladığı eğitimler, 2018 yılında da devam ediyor. BTSO'nun KOSGEB işbirliğinde bu yıl gerçekleştireceği 18 'Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programı'ndan 500'e yakın girişimcinin faydalanması planlanıyor.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye ekonomisinin en büyük zenginliklerinden birisinin ülkesine ve kentine her daim güvenen girişimci ruhu olduğunu söyledi. Türkiye'nin yeni başarı hikayelerini istihdam, üretim, ihracat ve Ar-Ge yapan girişimcileri ile birlikte yazacağını kaydeden Başkan Burkay, "Hayal kurmak, çalışmak, hedefleri belirlemek ve cesaret girişimcilikte en önemli altın kurallardır. Üretimi esas alarak çalışan, ülkemizi daha iyi noktalara taşıma arzusunda olan girişimcilerimiz ile Türkiye ve Bursa daha iyi noktalara gelecektir. KOSGEB ile birlikte 'Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerimize 2018 yılında da ara vermeden devam edeceğiz. BTSO olarak her zaman girişimcilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.

KOSGEB destekli 'Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri'ne katılan girişimci adaylarına 50 bin liraya kadar hibe ve 100 bin liraya kadar da faizsiz kredi desteği sağlanırken, eğitimlerden faydalanan kursiyerler memnuniyetlerini dile getirdi. Şenil Topçu, sarı kantaron yağı e-ticareti ve ihracatı yaptığını kaydederken, Aslı Beygirci ise eşi ile ağırlıklı olarak otomotiv kimyasalları üzerinde çalışmalarını yürüttüklerini söyledi. - BURSA