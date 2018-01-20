Btso'nun Ur-Ge Projeleri

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Ekonomi Bakanlığının desteklediği Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme (Ur-Ge) projeleri kapsamında, 2017 yılında 30'a yakın yurt dışı pazarlama organizasyonu gerçekleştirdi, yaklaşık 3 bin yabancı iş adamını, Bursa'da iş dünyasıyla buluşturdu.

BTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kentin ihracatına ve rekabet gücünü artırmaya yönelik yapılan Ur-Ge projeleri çerçevesinde, eğitim, danışmanlık, yurt dışı pazarlama ve alım heyeti etkinlikleri gerçekleştirildi.

Hedef pazarlara ulaşabilme noktasında 30'a yakın yurt dışı pazarlama organizasyonunun düzenlendiği projede, katılımcı firmalar Almanya, Japonya, Fransa, Güney Afrika, Kenya, İran, Fas ve Rusya gibi önemli pazarlarda ikili iş görüşmeleri yaptı. Farklı sektörlerde düzenlenen 13 alım heyeti organizasyonunda, yurt dışından yaklaşık 3 bin önemli üretici ve ithalatçı firma yetkilisi, Bursa'daki iş adamlarıyla buluşturularak, önemli iş birliklerinin yolu açıldı.

BTSO, ikisi bebe-çocuk konfeksiyonu olmak üzere, tekstil, kompozit, makine, raylı sistemler, uzay, havacılık ve savunma, kimya, gıda ve yenilenebilir enerji alanlarında yürütülen projeler kapsamında, Ekonomi Bakanlığından toplam 45 milyon dolara kadar ulaşan desteği üyelerinin kullanımına sundu.

"Alternatif pazarlarda da gücümüzü hissettirmeliyiz"

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, proje üyesi firmaların yılı oldukça aktif geçirdiklerini belirtti.

Ur-Ge projelerinin Bursa iş dünyasının rekabetçiliğini ve ihracatını artırdığını ifade eden Burkay, şunları kaydetti:

"Endüstri Zirvesi kapsamında, Türkiye'nin en geniş katılımlı alım heyeti organizasyonunu gerçekleştirdik. Zirvede, 5 ayrı Ur-Ge projesinin ortaklaşa düzenlediği alım heyeti organizasyonunda, bin 200'den fazla yabancı alıcıyı Bursa'ya getirdik. Geçtiğimiz yıl, yurt dışındaki 17 etkinlikte üyelerimiz, yeni iş birliklerine imza attı. Küresel rekabetin giderek zorlaştığı bir ortamda alternatif pazarlara ulaşmak, çok önemli. Ur-Ge projeleri, firmaların yeni pazarlara açılması noktasında büyük değer taşıyor. Avrupa, Bursalı firmalar için halen en önemli pazar konumunda. Ancak mutlaka farklı alternatiflerimiz olmalı. Sahraaltı Afrika ve Latin Amerika gibi alternatif pazarlarda da gücümüzü ve potansiyelimizi hissettirmeliyiz. Biz, 2018 için hedef pazarları belirlerken, yeni pazarları da göz önünde bulundurduk. Arjantin, Brezilya, Nijerya ve Kolombiya gibi ülkelerde de etkinliğimizi artırmayı hedefliyoruz."

Burkay, Bursa'nın Türkiye'nin hayallerinde en önemli aktör olmayı sürdüreceğini vurgulayarak, "Bursa iş dünyası olarak, kent tarihinde ilk kez 14 milyar dolarlık ihracat barajını aştık. Ancak bizim 2023, 2053 ve 2071 yılı için belirlediğimiz çok daha büyük hedeflerimiz var. 2018 yılında da ülkemizin ihracat hedeflerini gerçekleştirmeye ve ekonomide yeni rekorlar kırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.