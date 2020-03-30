BTSO’nun oluşturduğu Proje İcra Kurulu üretim için startı verdi
Koronavirüsün teşhis ve tedavisinde kullanılan ürünler BTSO tarafından hayata geçirilen BUTEKOM, MESYEB, Model Fabrika ve BUTGEM'de geliştirilip test edildikten sonra seri üretimi gerçekleştirilecek.
30.03.2020 14:57 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:57
Koronavirüsün teşhis ve tedavisinde kullanılan ürünler BTSO tarafından hayata geçirilen BUTEKOM, MESYEB, Model Fabrika ve BUTGEM'de geliştirilip test edildikten sonra seri üretimi gerçekleştirilecek.
Kaynak: Dunya.com