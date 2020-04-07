BTSO'nun meslek komitelerinde ‘Dijital Toplantı’ dönemi başladı Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı Bursa iş dünyasına yönelik acil eylem planını hızlı şekilde hayata geçiren Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Dijital Oda Projesi kapsamında da meslek komitelerinin aylık toplantılarını online ortama taşıdı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı Bursa iş dünyasına yönelik acil eylem planını hızlı şekilde hayata geçiren Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Dijital Oda Projesi kapsamında da meslek komitelerinin aylık toplantılarını online ortama taşıdı. Kaynak: Dunya.com