BTSO'nun kuruluş yıl dönümü kutlandı
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BTSO'nun kuruluş yıl dönümü kutlandı

BTSO'nun kuruluş yıl dönümü kutlandı
Anadolu Ajansı / Cem Şan - Haberler | Ekonomi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO) kuruluşunun 132'inci yıl dönümü kutlandı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO) kuruluşunun 132'inci yıl dönümü kutlandı.

Odanın yöneticileri ve çalışanları, Heykel semtindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, yaptığı açıklamada, Bursa'da ticaret hayatını yapılandırmak ve kent ekonomisini ortak akılla geleceğe taşımak amacıyla 6 Haziran 1889 tarihinde kurulan BTSO'nun ülke ekonomisinin kalkınmasında kilit rol üstlenen örnek bir kurum haline geldiğini söyledi.

Şener, 2013 yılında devraldıkları hizmet bayrağını daha da ileri taşımak amacıyla kentin ortak aklını harekete geçirdiklerini ifade ederek, "Oda olarak ekonomimizin büyümesi için azimle, firmalarımızın rekabetçiliklerini artırmaya, iş ve yatırım ortamını iyileştirmek adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Ardından BTSO'nun kurucusu Osman Fevzi Efendi'nin Emir Sultan Mezarlığı'nda bulunan kabri başında dua edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan

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