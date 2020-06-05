BTSO'nun kuruluş yıl dönümü kutlandı Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO) kuruluşunun 131'inci yıl dönümü kutlandı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO) kuruluşunun 131'inci yıl dönümü kutlandı.

Odanın yöneticileri ve çalışanları, Heykel semtindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra yönetim kurulu, meclis ve komite üyeleri ile oda personeli Emir Sultan Mezarlığı'na geçerek odanın kurucusu Osman Fevzi Efendi'yi andı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, burada yaptığı konuşmada, 131 yıl önce Kozahan'da kurulduğunda 70 üye ile faaliyetlerine başlayan BTSO'nun bugün 45 bin üyesi ile Bursa ve ülke ekonomisi için çalışmaya devam ettiğini belirtti.

BTSO Yönetim Kurulu olarak, 2013'te devraldıkları hizmet bayrağını çok daha ileriye taşımak için hayata geçirdikleri 40'tan fazla projenin Türkiye'ye örnek olduğunu ifade eden Burkay, "Bu süreçte çalışmalarımıza katkı sağlayan ve desteklerini esirgemeyen tüm meclis, komite ve konsey üyelerimize teşekkür ediyorum. Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 vizyonu doğrultusunda, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da var gücümüzle gayret göstermeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Burkay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla zor bir dönemden geçildiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Türkiye, sağlık, ekonomi ve sosyal alanda başarılı bir sınav verdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, toplumumuzun duyarlılığı, yardımlaşma ve işbirliği bilinciyle salgınla mücadelede dünyanın örnek gösterilen ülkeleri arasında yer aldık. BTSO olarak bizler de üyelerimizin sorunlarının, talep ve önerilerinin takipçisi olduk. Gerek iş dünyamızın gerekse de toplumumuzun tüm kesimlerinin talep ve ihtiyaçlarıyla şekillenen destekler sayesinde yaşadığımız krizin en az hasarla atlatılması için güçlü bir temel oluşturulduğuna inanıyoruz. Salgın sonrası dönemde kent olarak ortaya koymuş olduğumuz örnek birliktelik yeni başarılara ulaşmamıza da imkan sağlayacaktır."

Kaynak: AA