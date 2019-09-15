BTSO'nun "İlk 250 Büyük Firma-2018 Araştırması"

15.09.2019 11:06

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Türkiye'nin önde gelen saha çalışmalarından biri olan "İlk 250 Büyük Firma-2018 Araştırması"nın sonuçlarını açıkladı.



Odadan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 22'ncisi gerçekleştirilen araştırma sonuçlarında listede yer alan firmalar katma değer, istihdam ve ihracatta bugüne kadarki en yüksek değerlere ulaştı.

Listede yer alan 250 firmanın toplam cirosu 148,3 milyar lira oldu. Söz konusu firmaların katma değerleri toplamı bir önceki yıla göre yüzde 47 artışla, araştırmanın ilk yılından bu yana en yüksek seviye olan 27,8 milyar liraya çıktı. Firmaların net aktifleri yine 2017 yılına göre yüzde 25 yükselişle 101,7 milyar liraya ulaşırken, vergi öncesi dönem karları ise yüzde 29 artarak 9 milyar lira olarak kaydedildi.



İstihdamda rekor

Türkiye'nin dış ticaretinde lider şehirler arasında bulunan Bursa'da ilk 250 firmanın ihracatı 2017 yılına göre yüzde 0,6'lık sınırlı artışa rağmen 12,6 milyar dolarla yeni bir eşiğe yükselirken, ücretle çalışanların toplamı ise yüzde 9,2 artışla 152 bin kişiyi aşarak rekor kırdı.

Bursalı devlerin üretimden satışları toplamı da 2018 yılında yüzde 31 artışla 107,1 milyar liraya yükseldi. Söz konusu firmaların öz sermayelerinin ise 2017 yılına göre yüzde 30 artışla 26,5 milyar liradan 34,4 milyar liraya çıktığı belirtildi.

Zirve el değiştirdi

Türkiye ekonomisinin lokomotif kenti Bursa'da ciro büyüklüğüne göre "İlk 250 Firma Araştırması"nın zirvesinde 20,2 milyar lira ile Oyak Renault yer aldı. Oyak Renault'yu 19,8 milyar lira ile geçen yılın lideri Tofaş izledi. Bosch firması ise 6,6 milyar lira ciro ile listenin üçüncü sırasında bulunuyor.

Söz konusu 3 firmayı sırasıyla Borçelik, Limak, Sütaş, Bursa Eczacılar Kooperatifi, Asil Çelik, Özdilek AVM ve Korteks takip etti. Listede otomotiv yan sanayinden 63, tekstil sektöründen 48, gıda tarım ve hayvancılık sektöründen 28, perakende sektöründen 26 firma yer aldı. Makine ve teçhizat sektöründe faaliyet gösteren 14 firmanın bulunduğu listeye, metal sektöründen 13, hazır giyim alanında ise 8 firma girdi.

Yabancı sermayeli firmaların istihdam katkısı

Ayrıca, "www.ilk250.org.tr" internet adresinden de yayınlanan araştırma listesinde 2017 yılına göre 42 yeni firma kendine yer buldu.

Bursa'daki ilk 250 listesinde yabancı sermayeli 41 firma yer alırken, bu firmalar 2018 yılında 54 bin 952 kişiye istihdam oluşturdu.

Listeye giren 250 firma içinde yabancı sermayeli firmaların dağılımında ise 15 kuruluş ile Alman sermayelilerin ilk sırada olduğu ifade edildi.

"Firmalarımız riskleri iyi yönetti"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'nin en kapsamlı saha araştırmalarından biri olan "İlk 250 Büyük Firma Araştırması"nı 22'nci kez gerçekleştirdiklerini aktardı.

Firmaların 2018 yılında gerek küresel ticarette artan korumacılık tedbirleri gerekse de finansal piyasalardan başlayarak reel sektörü de etkisi altına alan sancılı bir süreçten geçtiğine dikkati çeken Burkay, "Ekonomi yönetimimizin iş dünyamıza sunduğu destekler ve teşvik politikaları bu zorlu süreçte firmalarımıza rahat nefes aldırdı. Bursa iş dünyası, 2018 yılında tüm zorluklara rağmen ortaya çıkan riskleri iyi yönetti. Verimlilik ve karlılığa odaklanırken, istihdam ve katma değer artışında da bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaştı. Kentimizin ve ülkemizin kalkınma hedeflerine sağladıkları değerli katkılar için tüm firmalarımızı yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Burkay, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalara ve Türkiye ekonomisindeki finansal zorluklara rağmen iş dünyasının büyüme ve kalkınma hedeflerinden vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Yapısal dönüşüm adımlarını kararlılıkla uygulamayı sürdürmeleri gerektiğine işaret eden Burkay, şunları kaydetti:

"Yüksek faiz ve enflasyon üretimin, yatırımın ve istihdamın önündeki en büyük engeller arasında bulunuyor. Bu süreçte hükümetimizin ve Merkez Bankasının faizleri düşürmeye dönük politikalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Öncelikli sektörler bazında uygulanacak vergi indirimleri piyasalara ivme kazandıracaktır. Ayrıca, Türk Eximbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) desteklerinin artırılması ihracatçılarımızın elini güçlendirecektir. Özellikle son bir yılda üretim üzerinde artan enerji maliyeti baskısının düşürülmesiyle firmalarımızın kent ve ülke ekonomisine katkısı daha da yükselecektir."

Burkay, özellikle Türkiye'nin zenginlik üretim merkezi Marmara Havzası'nın sanayi dönüşümüne ve ülkenin yeni yatırım ihtiyacına dönük olarak mekansal planlamasının yapılmasının da önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA