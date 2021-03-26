BTSO'ndan Derebucak'taki ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet desteği
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BTSO'ndan Derebucak'taki ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet desteği

Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel
BTSO'ndan Derebucak'taki ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet desteği

Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından Derebucak'ta ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere 10 bilgisayar, Derebucak Kaymakamı Hasan İnanç Gökçayır'a teslim edildi.

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Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından Derebucak'ta ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere 10 bilgisayar, Derebucak Kaymakamı Hasan İnanç Gökçayır'a teslim edildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde başlatılan "eğitime destek" kapsamında temin edilen tabletleri, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akbıyık tarafından, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü vasıtasıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmek üzere Gökçayır'a teslim edildi.

Gökçayır, Akbıyık'a ihtiyaç sahibi öğrencilere desteklerinden teşekkür etti.

Akbıyık da, öğrencilerin bilgiye daha kolay ulaşmasını sağlamak ve onları daha iyi şartlarda geleceğe taşımak arzusunda olduklarını belirterek, "Uzaktan eğitime devam eden öğrencilerimize tablet desteği sağlayarak bir nebze de olsa katkıda bulunmanın gayret ve çabasındayız. Öğrencilerimize başarılar diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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