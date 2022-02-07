BTSO Mutfak Akademi ile hayâllerinin peşinde koşuyorlar

BURSA (İHA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından "Gelecek Mutfakta Pişiyor" sloganıyla modern bir yapıda hizmet veren 'Mutfak Akademi' yeni eğitim dönemine yeni bir eğitim programı ile başladı. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) ile birlikte yürütülen 'Sosyoekonomik Güçlendirme ve Sürdürülebilirlik' (SES) Programı kapsamında kursiyerler, 3 ayrı başlıkta eğitimlerini sürdürüyor. Alanında uzman şeflerden eğitimlerini alan kursiyerler, Mutfak Akademi ile hayallerinin peşinde koşmayı hedefliyor.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Vakfı (BUTGEM) bünyesinde faaliyet gösteren 'BTSO Mutfak Akademi', yeme içme sektörünün nitelikli istihdamına çözüm üretiyor. BTSO'nun insana yatırım odaklı projelerinden olan BTSO Mutfak Akademi, hizmete açıldığı 2018 yılından bu yana aşçı yardımcısı, pastacılık, pizzacılık, pidecilik ve servis alanlarında olmak üzere farklı branşlarda personel yetişmesine destek oldu. BTSO Mutfak Akademi, 2022 yılına yeni bir eğitim programıyla start verdi. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) ile birlikte yürütülen 'Sosyoekonomik Güçlendirme ve Sürdürülebilirlik' (SES) Programı kapsamında 3 ayrı başlıkta eğitimler kurgulandı. Eğitimlerine Ocak ayında başlayan kursiyerler, yaklaşık 5 ay boyunca teorik ve pratiklerini geliştirecek. Kursiyerler, proje sonunda mesleki eğitim ve anlaşmalı işletmelerdeki işbaşı eğitiminin ardından istihdam edilecek.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Irmak Aslan, bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını özellikle hizmet sektürünün en önemli kollarından olan yeme içme sektörünü derinden etkilediğini söyledi. BTSO'nun sektör temsilcilerinin istihdam çağrısına her zaman destek vermek için çalıştığını belirten Aslan, "BUTGEM, bugün baktığınızda 1200'ün üzerinde eğitim programıyla yaklaşık 35 bin kursiyeri meslek sahibi yaptı. BTSO Mutfak Akademi de hizmet sektörümüzün nitelikli personel ihtiyacına çözüm üretmek için hayata geçen projelerimizden birisidir. Projemiz ile genç işsizler, kadınlar ve geçici koruma altındaki 45 kursiyerimiz 3 farklı alanda düzenleyeceğimiz eğitimlerden faydalanacak. Yaptığımız çalışmalarla gastronomi alanındaki en büyük uygulamalı mutfaklarından oluşan BTSO Mutfak Akademi'yi sektörümüzün nitelikli istihdamına da marka kurumu haline getireceğimize inanıyoruz." dedi.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Türkiye Temsilcisi Nils Grade, BTSO Mutfak Akademi'nin mesleki eğitim alanında sahip olduğunu potansiyelin oldukça etkileyici olduğunu söyledi. Grade, "Hizmet sektöründe nitelikli personel ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Bu noktada bizler de WFP olarak BTSO Mutfak Akademi ile güzel bir işbirliğine imza attık. Burada yapılan eğitimlerle sektöre nitelikli personel yetişecek." dedi.

BTSO Mutfak Akademi Eğitim Koordinatörü Emre İdrisoğlu, BTSO Mutfak Akademi'de dezavantajlı gruplara ve mesleğe gönül vermiş insanlara eğitimler verildiğini söyledi. Dışarıdaki mutfak akademilerden farklı olarak hem destek sağlamak hem de doğru gastronomistler yetiştirmek amacıyla Türk mutfağına faydalı olmaya çalıştıklarını ifade eden İdrisoğlu, "Sektöre daha bilinçli, yetkin personeller yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu alanda aşçılık, pastacılık, pizzacılık ve detaylı olarak yeme-içme bilimi eğitimleri veriyoruz. Amacımız sadece yemek yapmak değil, aynı zamanda meslek etiğini, iş organizasyonunu, iş güvenliğini ve gıda güvenliğini öğretmek." diye konuştu.

"Mutfak Akademi çok iyi donanıma sahip"

Kursiyerlerden Güven Seçkin, BTSO Mutfak Akademi'nin kursiyerlere çok güzel bir teşvik sağladığını belirterek, "BTSO Mutfak Akademi, bütün ihtiyaçlarımızı karşılamakla kalmayıp aynı zamanda hem teorik hem de pratik olarak bize detaylı bir donanım sağlıyor. Sunulan imkanlar sayesinde burada motive bir şekilde severek işimizi yapıyoruz. 'BTSO Mutfak Akademi' kapsamında gerçekleştirilen eğitimlerden herkese faydalanmalı." dedi.

Kursiyer Nur Avcı, gıda sektöründe kendini geliştirmek amacıyla eğitime katıldığını kaydederek, "Buradaki imkanlar çok iyi, eğitimlerden ve hocalarımdan kazandığım tecrübeyle ileride kendi iş yerimi açmak istiyorum. BTSO Mutfak Akademi çok güzel bir fırsat." diye konuştu.

Kursiyer Mahire Işıkgil, "Şeflerimiz bize bildikleri her şeyi aktarıyorlar. İlk hafta teorik dersler aldık, sonrasında çok fazla pratik deneyimi kazandık." dedi. Kursiyer Nurcan Çapar ise kendisini daha fazla geliştirmek ve işyeri açmak amacıyla BTSO Mutfak Akademi'ye katıldığını belirterek, BTSO'ya nitelikli istihdama yönelik çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - BURSA