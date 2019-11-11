Haberler » Ekonomi » BTSO, Moskova Tanıtım Günleri’ne ev sahipliği yaptı - Ekonomi

BTSO, Moskova Tanıtım Günleri’ne ev sahipliği yaptı

Bursa iş dünyası, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Rusya Federasyonu Moskova Bölgesi Valiliği iş birliğinde düzenlenen Moskova Tanıtım Günleri ve İkili İş Görüşmeleri programında Rus iş insanları ile bir araya geldi.

11.11.2019 15:17 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:17
BTSO, Moskova Tanıtım Günleri’ne ev sahipliği yaptı

iş dünyası, (BTSO) ve Rusya Federasyonu Bölgesi Valiliği iş birliğinde düzenlenen Moskova Tanıtım Günleri ve İkili İş Görüşmeleri programında Rus iş insanları ile bir araya geldi.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et