BTSO, Moskova Tanıtım Günleri’ne ev sahipliği yaptı

11.11.2019 15:17 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:17

Bursa iş dünyası, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Rusya Federasyonu Moskova Bölgesi Valiliği iş birliğinde düzenlenen Moskova Tanıtım Günleri ve İkili İş Görüşmeleri programında Rus iş insanları ile bir araya geldi.