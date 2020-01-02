BTSO MESYEB meslek sayısını 84’e yükseltti

02.01.2020 14:50 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:50

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından Bursa'ya kazandırılan Türkiye'nin en kapsamlı sınav ve belgelendirme kuruluşu BTSO MESYEB, meslek kapasitesini 84'e çıkardı. MESYEB, şimdiye kadar 53 binden fazla çalışanı mesleki yeterlilik belgesi sahibi yaptı.