BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Bayizit: "Bursa yatırımların merkez üssü olmacak" Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit, Bursa'nın salgın sonrası Türkiye'ye kayacak yatırımların merkez üssü olmasını beklediklerini kaydetti.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit, Bursa'nın salgın sonrası Türkiye'ye kayacak yatırımların merkez üssü olmasını beklediklerini kaydetti.

Genç MÜSİAD Bursa Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Bayizit şube tarafından düzenlenen "COVID-19 Sonrası Dış Ticaret" konulu çevrimiçi seminere konuk oldu.

Pandemi sonrası dönemde Bursa ekonomisi hakkında değerlendirmelerde bulunan Bayizit, salgın sürecinin ardından Bursa ekonomisinin daha da değer kazanacağını, salgın döneminin "çok yapıcı bir yıkım dönemi" olduğunu ifade etti.

Bayizit, gelecek süreçte Bursa'nın Türkiye'ye kayacak yatırımların merkez üssü olmasını beklediklerini ve bu süreçte de yatırıma gelenlerin olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"E-ticaret yeni dönemde çok önem kazanacak. Biz Türkiye olarak maalesef e-ticaret konusunda çok gerilerdeyiz. Türkiye'nin şu anda toplamda yaptığı ihracatın yüzde 0,3'lük kısmı e-ticaretle yürüyor. Türkiye'de büyük 6 e-ticaret sitesi sayarsak bunların 4'ü yabancılara ait. Diğer 2'sinin de finans problemleri var. e-Ticaret konusuna daha da eğilmemiz gerekiyor."

Kaynak: AA