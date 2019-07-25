BTSO Lojistik A.Ş. ihracatta hız ve maliyet avantajı sağlıyor

Bursalı ihracatçı firmaların ve lojistik sektörü temsilcilerinin el ele vererek Yenişehir'i hava kargoda önemli bir destinasyon haline getirebileceğini vurgulayan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, firmaları Yenişehir Hava Kargo Tesisleri'nden daha fazla yararlanmaya davet etti. Koçaslan, Yenişehir'e talebin artmasıyla maliyetlerin daha da aşağı çekileceğinin altını çizdi.

Lojistik sektörü temsilcilerinin iştirakiyle Yenişehir Havalimanı hava kargo taşımacılığı bilgilendirme toplantısı BTSO ana hizmet binasında gerçekleştirildi. Toplantıya BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, BTSO Lojistik Konseyi Başkanı Mehmet Aydın Kalyoncu ve BTSO 44. Meslek Komitesi (Yük Taşıma İşleri ile Gümrükleme, Antrepo ve Lojistik Faaliyetleri) üyeleri katıldı. Toplantıda BTSO'nun iştiraki Lojistik A.Ş. tarafından Yenişehir Havalimanı'nda yürütülen hava yolu kargo taşımacılığı hizmet hakkında bilgiler verildi.

Yaklaşık 20 yıldan bu yana atıl vaziyette bulunan Yenişehir Havalimanı Hava Kargo Tesisleri'nin BTSO'nun vizyonuyla yeniden hizmete açıldığını belirten Muhsin Koçaslan, firmaların Yenişehir'in imkanlarından daha fazla faydalanabileceklerini belirtti. Bursalı şirketlerin dış ticaret operasyonlarında Yenişehir'i kullanmalarının hız ve maliyet avantajı sağladığını belirten Koçaslan, "Yaklaşık iki yıllık yoğun bir çalışma sürecinin ardından hayata geçirdiğimiz BTSO Lojistik A.Ş. projesinde nisan ayından bu yana Yenişehir'den yurt dışı kargo seferlerini gerçekleştiriyoruz. İhracatçı ve ithalatçı firmalarımızın Yenişehir'e daha fazla yönelmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bursa'nın ihracatı Bursa'nın havalimanından yurt dışına uçmalı. Nakliye firmalarımızın da destekleriyle bunu başaracağımızı ümit ediyorum." dedi.

MNG Airlines iş birliğiyle Yenişehir'den haftada bir kez yurt dışı uçuş gerçekleştirildiğini ifade eden Koçaslan, talebin artmasıyla birlikte uçuş sayısının da artacağını ifade etti. Kargo uçaklarının kapasitelerinin 43 ton olduğunu belirten Koçaslan, şunları söyledi:

"Yükü veren firmaların forwarder ve gümrükçüler aracılığıyla bize yönlendirilmesine ihtiyacımız var. Yük miktarında hedeflediğimiz seviyeye ulaşırsak, uçaklarımız direkt olarak buradan yurt dışına çıkacak ve maliyetler de İstanbul'a kıyasla çok daha uygun hale gelecek. Bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'e 70 km mesafede bulunan Liege kentindeki havalimanı Brüksel'e nazaran çok daha aktif kullanılıyor. Bu tamamen taleple alakalı bir durum. Firmalarımızın Yenişehir'i bir alışkanlık haline getirmelerini bekliyoruz."

BTSO liderliğinde hayata geçirilen projenin Bursa'nın projesi olduğunu ve Bursa iş dünyasının bu projeye gerekli katkıyı sağlayacağına inandıklarını belirten Koçaslan, "Yenişehir Havalimanı'nda kalıcı bir antrepo kurduk. Tüm gerekli kanuni izinleri aldık. Gümrük işlemleriyle ilgili kolaylıkları sağladık. Bugün Sabiha Gökçen'e gittiğiniz zaman orada bir yoğunluk söz konusu. Yenişehir,hem hızlı hem de yakın. Antrepoda ürününüz kalmıyor. Uçak Yenişehir'e indiğinde çok kısa sürede gümrük işlemleri bitiyor. Maliyet açısından da firmalarımıza önemli bir imkan sağlıyoruz. BOSCH gibi büyük bir firmamız Yenişehir'i kullanmaya başladı ve son derece memnunlar." diye konuştu.

BTSO Lojistik Konseyi Başkanı Mehmet Aydın Kalyoncu ise Yenişehir Havalimanı üzerinden firmaların ürünlerini başta Almanya, İngiltere, Fransa ve ABD olmak üzere yurt dışına gönderebildiğini ifade ederek, "Büyük bir sorumluluk üstlenerek Yenişehir Havalimanı Hava Kargo Tesislerini yeniden faal hale getiren odamızın bu projesine iş dünyamızın sahip çıkması gerekiyor. İnşallah hep birlikte Yenişehir'i havayolu kargo taşımacılığında önemli bir üs haline getireceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA