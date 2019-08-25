BTSO, Kırgızistan ile işbirliğini artırmakta kararlı

25.08.2019 11:41

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), ilişkileri canlı tutmak adına Kırgızistan'a bir ziyaret gerçekleştirdi. BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş ve BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te önemli temaslarda bulundu.



Bursa ve Kırgızistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin artırılmasını hedefleyen BTSO'nun Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş ve Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit, Kırgızistan temasları kapsamında Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederken, Türkiye'nin Kırgızistan Bişkek Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Behzat Erten ile de bir araya geldi. Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, 2018 yılının eylül ayında Bebe ve Çocuk Konfeksiyonu Sektöründe Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Projesi kapsamında Bursalı firmaların Kırgızistan'da ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdiğini hatırlattı. 60'tan fazla Bursalı sektör temsilcisinin Kırgızistanlı iş insanlarıyla verimli iş görüşmeleri gerçekleştirdiğini belirten Kuş, söz konusu ziyaret kapsamında BTSO ile Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası arasında işbirliği protokolünün imzalandığını da söyledi. Protokol ile iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi ve ortak faaliyetler yürütülmesinin hedeflendiğini kaydeden İsmail Kuş, "İlişkilerimizin daha ileri taşınması ve ticaret hacmimizin artırılması için Bişkek'e bir ziyaret gerçekleştirdik. Kardeş Odamız Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası'nın Başkanı Marat Sharshekeev ve Başkan Yardımcısı Rima Apasova ile bir araya geldik. Kırgızistan ile birlikte ekonomik alanda dayanışmayı sürdüreceğimizi ifade ettik" dedi.



Kırgızistan Bişkek Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Behzat Erten ile yapılan görüşmede Kırgızistan pazarı ve yatırım olanaklarına ilişkin önemli bilgiler de aldıklarını ifade eden Bayizit, iki ülke ilişkilerine yaptığı katkılar ve misafirperverliği için Başmüşavir Erten'e teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA