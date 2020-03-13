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Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Türkiye, Bursa, Ekonomi

BTSO Kimya Sektörü Konsey Başkanı Duran: "Türkiye'de kolonya hiçbir zaman bitmez"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Kimya Sektörü Konsey Başkanı İlker Duran, "Türkiye'de kolonya hiçbir zaman bitmez. Hiçbir zaman da kıtlığı veya noksanlığı olmaz. Bu durumun çok geçici olduğunu düşünüyorum.

13.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:10
BTSO Kimya Sektörü Konsey Başkanı Duran:

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Kimya Sektörü Konsey Başkanı İlker Duran, "Türkiye'de kolonya hiçbir zaman bitmez. Hiçbir zaman da kıtlığı veya noksanlığı olmaz. Bu durumun çok geçici olduğunu düşünüyorum. O yüzden de halkımızın paniğe kapılmasına gerek yok. Sektörün başında ve üretici olarak bunları rahatlıkla söylüyorum." dedi.

Bursa'da 30 yıldır kolonya, ıslak havlu, şampuan, losyon, hijyen ve dezenfektan üretimi yapan firmanın sahibi olan Duran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çin'de ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla sektörün yoğun bir taleple karşı karşıya olduğunu söyledi.

Virüsün hızla yayılmasıyla Çin ve birçok ülkeden yüksek rakamlarda taleplerin geldiğini belirten Duran, hijyenik ürünler, el dezenfektanı ve el jeli, antibakteriyel temizlik malzemeleri, sıvı sabun gibi ürünlere talebin arttığına dikkati çekti.

Duran, talebi karşılamaya çalıştıklarını belirterek, "Türkiye olarak bu pazardan pay alma noktasında gayret içinde olduk. Bu süreçte de Türk üreticilerinin çok iyi bir sınav verdiğini düşünüyorum. Sektörümüzün hem kalite hem hizmet hem de güvenilirlik olarak dünyada iyi bir şekilde Türkiye'yi temsil ettiğini düşünüyorum. Talepler gün geçtikçe artmaya başladı. Bizler de ona göre kapasitelerimizi dengeleyerek çalışmalarımızı sürdürdük." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de fırsatçı yok"

Türkiye'deki üreticilerin fırsatçı olmadığını ve günlük düşüncelerle hareket etmediğini vurgulayan Duran, şöyle devam etti:

"Oturmuş bir altyapımız var. Mevcut kapasiteyle talebe en iyi şekilde hizmet verebilmek için gayret ediyoruz. Ülkede uzun süre koronavirüs vakasının görülmemesi ve Sağlık Bakanlığının bu süreci çok iyi yönetmesi ihracat açısından Türkiye'ye çok olumlu bir katkı sağladı. Bu durum özellikle bize olan talepleri gün geçtikçe daha da artırdı. Dünya arenasında şu anda çok ciddi anlamda Türkiye'ye güveniliyor ve ürünlerimiz talep görüyor. Sektör olarak kapasitemizin çok üzerinde çalışıyoruz. Üreticiler olarak bize bakan yönüyle çok büyük bir sıkıntı olmadığını düşünüyorum. Bazı kimyasallarda yoğunluktan dolayı gecikmeler veya azalmalar söz konusu olabilir ama bu çok geçici bir şey."

Koronavirüsün Türkiye'de de görülmesiyle kolonya, el dezenfektanları ve jelleri, ıslak mendil, sıvı sabun gibi ürünlere talebin bir anda arttığını dile getiren Duran, şunları kaydetti:

"Anlık, aşırı yüklenmeden dolayı piyasada sanki ürün kalmamış gibi bir durum oldu ama bu çok kısa sürede telafi edilecek şeyler. Bu işin uzmanları kolonyayı tavsiye ediyor. Kolonya şu anda en pratik, en kolay ve en kesin dezenfektan. Bu anlamda tüketicilerin kolonyaya ilgi göstermesi bizi sevindiriyor. Türkiye'de kolonya hiçbir zaman bitmez. Hiçbir zaman da kıtlığı veya noksanlığı olmaz. Bu durumun çok geçici olduğunu düşünüyorum. O yüzden de halkımızın paniğe kapılmasına gerek yok. Sektörün başında ve üretici olarak bunları rahatlıkla söylüyorum."

Duran, yurt dışından ithal edilen etil alkol gibi bazı hammaddelerin fiyatlarında artış olduğunu ancak yoğun talep nedeniyle üreticiler olarak fiyat artırımı yapmadıklarına işaret etti.

"Ürünleri aynı fiyattan satış noktalarına gönderiyoruz"

Ürünleri aynı fiyattan satış noktalarına göndermeye devam ettiklerini vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Genel olarak büyük satış noktalarının da çok ciddi, fahiş fiyatlarla sattığını düşünmüyorum. Sosyal medyada bazen olumsuz haberler görebiliyoruz. Sosyal medyaya bakıldığında çok abartılı ve yüksek fiyatlar görüyoruz. Raflarda ürünlerin kalmadığına dair fotoğraflar görüyoruz. Bunlar bir günlük meseleler. Şu anda elimizde olan ürünleri sevk ediyoruz. Raflardaki boşlukları dolduruyoruz. Bazı ticaret sitelerinde ürünlerin çok fahiş fiyatlarla satıldığını görüyoruz. Bunlar da halkta olumsuz bir hava oluşturuyor. Gerçeğin öyle olmadığını halkımızın bilmesi gerekiyor. Geçici bir süreç. Üretime, mal sevk etmeye devam ediyoruz. Elimizde olmayan ürün yok. Sadece bir anda aşırı talepten dolayı hizmette biraz aksaklıklarımız oldu."

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Kaynak: AA

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