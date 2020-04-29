BTSO ilk etapta 500 milyon TL'lik kaynağı üyelerinin kullanımına sundu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 'Nefes Kredisi' kapsamında üyelerine ilk etapta 500 milyon TL'lik kaynak sunduklarını belirterek, "Tüm imkanlarımızla Bursa iş dünyamızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 'Nefes Kredisi' kapsamında üyelerine ilk etapta 500 milyon TL'lik kaynak sunduklarını belirterek, "Tüm imkanlarımızla Bursa iş dünyamızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. Kaynak: Dunya.com