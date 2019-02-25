Btso, İhracat Seferini Sürdürüyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında Bursalı firmalar, Fransa, Almanya ve Dubai'de düzenlenen sektörlerin marka fuarlarına çıkarma yaptı.

"Küresel Fuar Acentesi" projesi ile son 6 yılda 6 binden fazla üyesini 170'e yakın fuar ve B2B organizasyonuyla buluşturan BTSO, 2019 yılındaki organizasyonlarına devam ediyor. Geçen yıl 40'a yakın yurt dışı programına imza atan BTSO, şubat ayı içerisinde tekstil ve gıda sektöründe 4 önemli organizasyona daha katıldı.

Tekstil sektörü temsilcilerinden oluşan heyet, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen tekstil sektörünün en önemli fuar organizasyonları arasında yer alan Premire Vision'nı ziyaret etti. BTSO heyetinde Meclis Başkanı Ali Uğur, Meclis Üyesi Bayram Uçkun, 18. Meslek Komitesi Başkanı Mehmet Er ve 60'ın üzerinde sektör temsilcisi yer aldı. Heyet ayrıca Türk - Fransız Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selçuk Önder ve MÜSİAD Paris Şubesi Başkanı İlkan Cengiz ile de bir araya geldi.

Şubat ayında BTSO'nun ihracatı artırmak adına düzenlediği bir diğer organizasyon ise Berlin'de gerçekleştirilen Fruit Logistica Fuarı oldu. 'Berlin Fruit Logistica Fuarı'na BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Haşim Kılıç, Meclis Üyeleri Halil Erdönmez ve Ayhan Koca ile sektör temsilcileri katıldı. Her yıl Berlin'de gerçekleşen fuara bu yıl 3 bin 280 firma katılırken, Türkiye'den 40'a yakın firma fuarda stant açtı. Yaş sebze ve meyve sektörünün en büyük fuarını yaklaşık 100 bin kişi ziyaret etti.

Gıda sektörü temsilcilerinden oluşan bir başka heyet ise Dubai'de gerçekleştirilen Gulfood Fuarı'nı mercek altına aldı. Gıda ve içeçek alanında Ortadoğu bölgesinin en önemli organizasyonu olan fuarda, Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit, Gıda Tarım ve Hayvancılık Konseyi Başkanı Burhan Sayılgan ile sektör temsilcileri incelemelerde bulundu. BTSO heyeti ayrıca Ticaret Bakanlığı destekleri ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) koordinasyonunda yürütülen Dubai Türk Ticaret Merkezi'ni de ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Eğitim sektörü temsilcileri, 49. Meslek Komitesi Başkanı Fatih Güven'in heyet başkanlığıyla Almanya'da düzenlenen 'Didacta Eğitim Teknolojileri ve Matbaa Fuarı'nı ziyaret etti.

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, Türkiye'nin büyüme hamlesine Bursalı müteşebbislerin üretim, ihracat ve nitelikli istihdamla büyük güç kattığını söyledi. Bursa iş dünyası temsilcilerinin yeni başarı hikayeleri yazmasını hedeflediklerini belirten Ali Uğur, BTSO liderliğinde Bursa iş dünyasının dış ticaret hacmini artıran önemli projelerin gerçekleştirildiğini kaydetti. İhracatı teşvik eden organizasyonların oda üyelerinin farklı pazarlara girmelerini sağladığını dile getiren Uğur, "Küresel Fuar Acentesi ve UR-GE Projeleri firmalarımızın yurt dışında yeni işbirliklerine imza atmasına büyük katkı sağlıyor. Bursa iş dünyası temsilcilerimiz katma değerli üretim, ihracat ve istihdamı artıracak performanslarıyla şehrimizin başarı çıtasını daha da yüksek seviyeye çıkartıyor" dedi.

BTSO ve KOSGEB'DEN fuar desteği

BTSO ve KOSGEB, Küresel Fuar Acentesi kapsamında düzenlenen iş gezilerine katılan firmaların ulaşım, konaklama ve rehberlik ücretleri gibi harcamalarına büyük kolaylık sağlıyor. KOSGEB, organizasyonlara katılan firmalara yakın ülkeler için 3 bin lira, uzak ülkelerde ise 5 bin liraya kadar destek sunarken; BTSO da başvuru yapan her üyeye yılda iki defaya mahsus olmak üzere 1.000 liraya kadar destek veriyor.

Küresel Fuar Acentesi Projesi'nin yanı sıra BTSO liderliğinde çalışmaları sürdürülen Turizm HİSER Projesi kapsamında da ilk yurt dışı faaliyeti gerçekleştirildi. Turizm sektörü temsilcileri, Bulgaristan'daki Sofya Holiday & SPA Expo Fuarı'nı ziyaret etti. BTSO Turizm Konseyi Başkanı Sibel Cura Ölçüoğlu ile 42. Meslek Komitesi Başkanı Mehmet Emin Sağer'in de yer aldığı heyet, program kapsamında ayrıca Filibe Başkonsolosluğu, Trakya Ekonomik Bölgesi yöneticileri ile Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası'nin konuğu oldu. Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası ziyaretinde ayrıca iki oda arasında iyi niyet protokolü imzalandı. - BURSA

Kaynak: İHA