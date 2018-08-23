Btso, 'Girişimci' Yetiştirmeye Devam Ediyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), KOSGEB ile birlikte yürüttüğü Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri'ne devam ediyor. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, insan odaklı yatırımların Türkiye ekonomisinin kalkınmasını hızlandıracağını belirterek, KOSGEB ile birlikte yıl sonuna kadar 200'e yakın girişimci yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, ticaret ve sanayi hayatına yönelik model projelerinin yanı sıra, yeni girişimci ruhların ortaya çıkması konusunda da örnek çalışmalarını sürdürüyor. KOSGEB ile birlikte TOBB Bursa Genç Girişimciler Kurulu'nun da destekleriyle 2015 yılından bu yana 'Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programı' düzenleyen BTSO, Bursa ekonomisine yeni girişimciler kazandırıyor. Kursiyerlerin yaklaşık yüzde 60'ını kadın girişimciler oluştururken, eğitimi başarıyla tamamlayanlar KOSGEB'in sunduğu hibe ve teşviklerden faydalanma fırsatı yakalıyor.

BTSO ve KOSGEB, Eylül ayında yeni bir eğitim programı hazırladı. 10-13 Eylül tarihleri arasında yapılacak eğitim için başvurular 4 Eylül'e kadar sürecek. Eğitim için başvurular isekosgeb.gov.tr adresinden yapılacak.

KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik eğitimlerinden faydalanan kursiyerlerden Fatih Nurlu, uzun bir süre kurumsal bir şirkette çalıştığını söyledi. Daha önce farklı sektörlerde iş kurma girişiminde bulunduğunu kaydeden Nurlu, BTSO ve KOSGEB işbirliğiyle düzenlenen girişimcilik eğitimlerinin kendisine ciddi bir heyecan verdiğini söyledi. Savunma sanayi alanında yatırım yaptığını kaydeden Nurlu, "Hayalimdeki iş fikrini hayata geçirmek istiyordum. BTSO ve KOSGEB destekleriyle açılan eğitimlere başvurdum. İş fikri olan herkesin bu kursların avantajlarından faydalanmasını öneriyorum" dedi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 21. yüzyılın en önemli ihtiyaçlarının teknoloji, inovasyon ve girişimcilik olduğunu söyledi. BTSO olarak Bursalı firmaların inovasyon ve teknoloji odaklı yatırımlara teşvik etme noktasında BUTEKOM, Model Fabrika gibi farklı projeleri hayata geçirdiklerini söyleyen Burkay, teknoloji üretecek kesimin ise girişimciler olduğunu dile getirdi. Türkiye ekonomisinin en büyük zenginliklerinden birisinin ülkesine ve kentine her daim güvenen girişimci ruhu olduğunu dile getiren Burkay, "Ülkemizin yeni başarı hikayelerini girişimcilerimiz yazacaktır. Türkiye zor bir dönemden geçiyor. Bu dönemde üretim ve ihracat yapmaktan başka çaremiz yok. Bu noktada nitelikli iş fikirlerine ihtiyacımız var. Girişimcilerimiz ile Bursa'mız ve Türkiye'miz daha iyi noktalara gelecektir" diye konuştu.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri kapsamında bugüne kadar 800'e yakın girişimci yetiştirdiklerini ifade eden Burkay, "Yıl sonuna kadar eğitim programlarımız devam edecek. BTSO olarak girişimcilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

KOSGEB destekli 'Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri'ne katılan girişimci adaylarına 50 bin liraya kadar hibe ve 100 bin liraya kadar da faizsiz kredi desteği sağlanıyor. - BURSA