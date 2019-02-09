Btso'dan Turizm Seferberliği

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Turizm Konseyi Başkanı Sibel Cura Ölçüoğlu, 'Turizm Elçileri' projesini hayata geçirmeyi planladıklarını belirterek, "Ayrıca Bursa Uludağ Üniversitesi'nde öğrenim gören yabancı öğrencilerimize de şehrimizi tanıtmayı istiyoruz. Hedefimiz, turizm sektörünün potansiyelini artırmak ve şehrimizin tanıtımına daha fazla omuz vermek olacak" dedi.

BTSO Turizm Konseyi Başkanı Sibel Cura Ölçüoğlu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın kurumsal yayın organı olan 'BTSO Ekonomi Dergisi'ne turizm sektöründeki gelişmeler, konsey çalışmaları ve hedefleri hakkında değerlendirmede bulundu. Konsey olarak Bursa'nın turizmdeki cazibesini daha da artırmayı hedeflediklerini belirten Ölçüoğlu, sadece Ortadoğu ve Uzakdoğu'dan değil, Avrupalı turistlerin de Bursa'ya gelmesini istediklerini kaydetti. Konaklamalı turist sayısını artırmayı istediklerini dile getiren Ölçüoğlu, "Gelen turistlerin Bursa'da daha fazla konaklamasını arzu ediyoruz. İnsanlar deniz otobüsleriyle gelip akşam tekrar dönüyorlar. Önce İstanbul'dan farklılıklarımızı ortaya çıkarmamız gerekiyor. Şehrimizin zenginliklerini iyi pazarlamalıyız" dedi.

Turizm Sektör Konseyi olarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile aralık ayında bir araya geldiklerini kaydeden Ölçüoğlu, "Bakanımız Bursa'da turizm noktasında büyük bir ışık gördü. Bizler de kentimizin bu potansiyelini harekete geçirerek turizmden daha fazla pay almak istiyoruz. Bakanımıza Bursa için sunduğumuz taleplerimize olumlu dönüşler aldık" ifadelerini kullandı.

Her şehrin bir timsali olduğunu ifade eden Ölçüoğlu, "Kentimizin birçok zenginliği var. Bursa için de bir simge gerekiyor. Ama yabancı turist gözüyle durumu ele almalıyız. Bursa denildiği zaman insanların aklına tek bir şey gelmesi lazım. Bir şeye odaklanıp onun üzerine çalışmamız lazım. Hepsinden olsun dersek başarılı olamayız. Turizmde tek bir yöne ağırlık vermeliyiz" mesajını verdi.

BTSO Turizm Konseyi olarak taksiciler için bir eğitim programı planladıklarını ifade eden Ölçüoğlu, "Bu proje, taksi sürücülerimizin turistlerle nasıl iletişim kurmaları gerektiğine dair bir eğitim olacak. Bilgilendirici kitapçıklar hazırlayacağız. Uludağ Üniversitesi'nde çok sayıda yabancı öğrenci eğitim görüyor. Şehri tanıyan gençler sosyal medya aracılığıyla tanıtıma katkı sağlayacaklardır. Projeye, Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Yusuf Ulcay destek veriyor. Çocuklara şehri tanıtmamız kentimizin turizm zenginliklerinin daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayacak" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA