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Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Bursa, Ekonomi

BTSO'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 Milyon lira

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nı, Türkiye'deki oda ve borsalar arasında bir ilke imza atarak video konferans yöntemiyle gerçekleştirdi.

01.04.2020 13:33 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:33
BTSO'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 Milyon lira

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nı, Türkiye'deki oda ve borsalar arasında bir ilke imza atarak video konferans yöntemiyle gerçekleştirdi. Meclis üyelerinin yoğun katılımıyla düzenlenen toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na BTSO'dan 1 milyon TL'lik destek çıktı.

Türkiye'de örnek projelerin uzmanlık merkezi haline gelen BTSO, dijital oda projesi kapsamındaki etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. COVID-19 virüs salgını nedeniyle alınan önlemler doğrultusunda 'Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nı video konferans yöntemiyle gerçekleştiren BTSO, böylece meclis toplantısını dijital ortamda düzenleyen ilk oda oldu. Meclis üyelerinin yoğun katılımıyla yapılan toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, COVID-19 virüs salgınının insanlar kadar şirketlerin de hayatını tehdit ettiğini söyledi.

"Üyelerimizin yanındayız""

Bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde alınan önlemlerin ve hayata geçirilen destek paketlerinin önemine değinen Başkan Burkay, "Bizler de bu meşakkatli yolda Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimizin yanında olmaya ve Bursa ekonomisinin bu süreci en az kayıpla tamamlama noktasında önemli bir sorumluluk üstlendik. Ülkemizde ilk vakanın tespit edilmesinin hemen ardından oluşturduğumuz kriz masası ile gerek tıbbi malzemelerin üretimi gerekse de sektörlerimizin ihtiyaç duydukları destek paketlerine ilişkin raporlarımızı hazırladık. Hükümetimiz, ilgili bakanlıklarımız ve TOBB ile paylaştığımız bu raporların ardından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ile açıklanan desteklerin neredeyse tamamı Bursa iş dünyasının beklentileri doğrultusunda hazırlandı. Bu vesileyle başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, sürecin yönetiminde emeği geçen tüm bakanlarımıza, milletvekillerimize, TOBB Başkanımıza ve devletimizin tüm kurumlarına şükranlarımı arz ediyorum." dedi.

"Bu süreci en az hasarla atlatmayı hedefliyoruz"

Bursa iş dünyasının içinde bulunduğu zorlukları en az hasarla atlatması için yoğun bir çaba gösterdiklerini vurgulayan İbrahim Burkay, düzenledikleri anket çalışmalarıyla sektörlerin nabzını tuttuklarını, whatsapp, mail ve web sitesi başta olmak üzere tüm iletişim platformlarıyla üyelerinin talep ve önerilerine ilişkin 7 gün 24 saat hizmet sunan dinamik bir yapı oluşturduklarını ifade etti. Bu süreçte, işletmeler için uygulamaya alınan devlet desteklerini alanında uzman isimlerin bilgilendirmelerinden oluşan kısa videolarla paylaştıklarını, Oda olarak faaliyet belgesi, sicil belgeleri ve dış ticarete ilişkin belgeri üyelerine dijital ortam üzerinden sunduklarını belirten Başkan Burkay, üyelerinin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

"Biz bize yeteriz Türkiyem"

Koronavirüs salgınının en büyük kurumlardan KOBİ'lere kadar tüm firmaları ve çalışanları etkilediğine işaret eden BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, şöyle devam etti: "Ortaya çıkan sağlık sorunları ve yaşadığımız kaygıların dışında ekonomik ve toplumsal sıkıntılarla da mücadele etmemiz gereken zor bir dönemden geçiyoruz. Bu süreci en az hasarla atlatabilmemiz fedakarlık ve ortak hareket kültürüyle mümkündür. Bu anlamda sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz milli seferberlik ilan ederek önemli bir dayanışma kampanyasının ilk adımını attı. Milli birlik ve dayanışma ruhunu en güçlü şekilde hissettiren şehirlerden biri olan Bursa, her dönemde milletinin ve devletinin yanında olmuştur. Bu anlamlı kampanya için de birçok üyemiz bizleri arayarak kampanyaya destek vermek istediklerini belirttiler. 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' mottosuyla gerçekleştirilen Milli Dayanışma Kampanyası'na bizler de Bursa iş dünyası olarak 1 milyon TL ile katkı sağlayacağız. İhtiyaç sahipleri için duyarlılıklarını her zaman gösteren hayırsever iş insanlarımızın destekleriyle kentimizin öncü rolünü bu kampanyaya sağlayacakları katkılarla artırarak sürdüreceğimize de yürekten inanıyorum."

"130 yıllık oda tarihinde tarihimizde bir ilk"

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla alınan tedbirler kapsamında meclis toplantısını video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın 130 yıllık tarihinde ilk kez bir meclis toplantısını bu yöntemle düzenliyoruz. İnşallah bu zor süreci el birliğiyle en kısa sürede atlatıp yeniden meclis salonumuzda sizlerle aynı ortamda bir araya geleceğiz. Kurallara uyarak, sabır ve fedakarlıkla bunu başaracağımıza yürekten inanıyorum." dedi.

Dünya ve Türkiye ekonomisine dair son verilerin de değerlendirildiği toplantıya online olarak katılan 120'ye yakın BTSO Meclis Üyesi sektörlerinin sorunlarına dair tespit ve çözüm önerilerini paylaşma imkanı buldu. - BURSA

Kaynak: İHA

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