Btso'dan "Hiser Projesi"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından, turizm sektörüne yönelik hazırlanan ve Ekonomi Bakanlığı tarafından onaylanan HİSER Projesi ile sektör temsilcilerine yönelik ihtiyaç analizi, danışmanlık, yurt içi ve yurt dışı pazarlama faaliyetleri ve alım heyetleri organizasyonları gerçekleştirilecek.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, hizmet sektörünün döviz kazandırıcı ticaret hacmini güçlendirme hedefiyle yola çıkılan HİSER Projesi, 20'yi aşkın acente, otel ve restoran gibi turistik işletmeleri kapsıyor.

Üç yıl sürecek HİSER Projesi'ne Ekonomi Bakanlığı 3,4 milyon dolara kadar destek sunacak. Proje kapsamında, sektör temsilcilerine yönelik ihtiyaç analizi, danışmanlık, yurt içi ve yurt dışı pazarlama faaliyetleri ve alım heyetleri organizasyonları yapılacak.

Rekabetçi kimlik güçlenecek

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'nin turizm sektöründe 2023 hedefinin 50 milyon turist, 50 milyar dolarlık ihracat olduğunu belirtti.

Bursa'nın da sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle sektörün hedeflerine büyük katkı sağladığını aktaran Burkay, "BTSO olarak, Bursa'daki turizm sektörüne dinamizm katmak için fuar programları ve çalıştaylar gerçekleştirdik ve Bursa tanıtım stantları oluşturduk. Şimdiye kadar 80'den fazla ülkeden 15 bin 200 iş insanının Bursa'ya gelmesini sağlayan Ticari Safari Projesi de kent turizminin iş hacmini artırdı." ifadesini kullandı.

Burkay, turizm alanında faaliyet gösteren işletmelerin talepleri doğrultusunda HİSER Projesi'ni başlattıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Projeyle hizmet sektöründeki turistik işletmeler arasında sinerjiyi güçlendirerek, iş hacmini artırmayı istiyoruz. Hizmet sektörüne yönelik projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bursa'daki turizm hizmet sektöründe faaliyet gösteren acente, otel ve turizm tesisi işletmelerimiz, HİSER Projesi çatısı altında rekabetçi kimliklerini daha da güçlendirecek. Ekonomi Bakanlığının katkılarıyla 3 yıl boyunca devam edecek projemizin sektör için hayırlı olmasını diliyorum."