Btso'dan Girişimcilik Eğitimi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), bu yıl 18 adet "Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programı" düzenlemeyi hedefliyor.



BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, KOSGEB destekleriyle gerçekleştirilecek "Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programı", bu yıl da Bursa ekonomisine yeni girişimciler kazandıracak.

"Akademi Projesi" kapsamında gerçekleştirilecek eğitimlerde bu yıl 18 adet "Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programı" gerçekleştirilecek. Yıl boyunca düzenlenecek eğitimlerden 500'e yakın girişimci adayının faydalanması hedefleniyor.

BTSO Akademi kapsamında şubat ayında düzenlenen iki ayrı eğitim programından yaklaşık 50 girişimci adayı faydalanırken, eğitimler mart ayında da devam edecek. Mart ayında düzenlenecek ilk eğitim programı 12-15 Mart, ikinci eğitim programı ise 16-19 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek. Eğitimlere başvurmak isteyen adaylar, son başvuru tarihi olan 5 Mart Pazartesi gününe kadar "akademi.btso.org.tr" internet adresine girerek başvuru yapabilecek.



"Hayal edemezseniz, daha iyiyi üretemezsiniz"

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'nin hedeflerine güçlü girişimci ruhuyla ulaşacağını bildirdi.

Girişimciler sayesinde Türkiye'de istihdam, üretim, ihracat ve Ar-Ge performansının artacağını belirten Burkay, Türkiye'nin girişimcilikte başarı hikayeleri yazdığını ifade etti.

Burkay, her girişimcinin yeni bir iş fikri ve bir hedefinin olması gerektiğine vurgu yaparak, "Engelleri küçük adımlarla değil, büyük adımlarla aşabilirsiniz. Hayal edemezseniz, daha iyiyi üretemezsiniz. Üretimi esas alarak çalışan, ülkemizi daha iyi noktalara taşıma arzusunda olan girişimcilerimizle Türkiye ve Bursa daha iyi noktalara gelecektir. BTSO olarak her zaman girişimcilerimizin yanındayız." açıklamasında bulundu.

Burkay, BTSO olarak KOSGEB ile düzenledikleri uygulamalı girişimcilik eğitimlerinden şimdiye kadar 700'e yakın girişimci adayının faydalandığını kaydetti.

Uygulamalı girişimcilik eğitimleri girişimciler için büyük fırsat taşıyor. Girişimcilik eğitimleriyle kendi işini kurmak isteyen kişilerin ekonomiye kazandırılması hedefleniyor. Bu eğitimlerden faydalanan girişimci adaylarına 50 bin liraya kadar hibe ve 100 bin liraya kadar da faizsiz kredi desteği sağlanıyor.