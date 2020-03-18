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Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Koronavirüs, Ekonomi

BTSO'dan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketi değerlendirmesi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 100 milyar liralık desteğin yer aldığı "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketine ilişkin, koronavirüs salgınının etkilerini azaltmak için hazırlanan desteklerin reel sektöre can suyu olacağını ifade etti.

18.03.2020 23:42 | Son Güncelleme: 18.03.2020 23:42
BTSO'dan

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 100 milyar liralık desteğin yer aldığı "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketine ilişkin, koronavirüs salgınının etkilerini azaltmak için hazırlanan desteklerin reel sektöre can suyu olacağını ifade etti.

BTSO'dan yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Burkay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankaya Köşkü'nde iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı zirvenin ardından açıkladığı destek paketini değerlendirdi.

Dünyanın sosyal ve ekonomik anlamda 21. yüzyılın en zor günlerinden birini yaşadığını belirten Burkay, koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülke ekonomisinin büyük zarar gördüğünün altını çizdi.

Destekler moral verecek

Koronavirüsün ekonomideki olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla BTSO üyelerinin görüş ve önerilerini alarak rapor hazırladıklarını ve TOBB ile ilgili bakanlıklara ilettiklerini hatırlatan Başkan Burkay, iş dünyasının taleplerinin pakette yer almasından büyük memnuniyet duyduklarına dikkati çekti.

Burkay, 10 sektörü kapsayan muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin 6 ay ertelenmesinin firmalara bu zor dönemde moral vereceğini kaydederek, pakette yer alan kredi ve ana para faiz ödemelerinin ertelenmesi ve finansman desteği ile Kredi Garanti Fonu (KGF) limitlerinin artırılmasının firmaların nakit ihtiyacına hızlı çözüm bulacağına, asgari ücret desteği ve kısa çalışma ödeneği gibi desteklerin de istihdama güç katacağına işaret etti.

"Türkiye bu zorlu süreci şimdiye kadar başarılı bir şekilde yürütmeyi başardı"

İnsan sağlığını ilgilendiren bu salgından toplum ve devlet dayanışması ile kurtulabileceğini kaydeden Başkan Burkay, şunları kaydetti:

"Türkiye bu zorlu süreci şimdiye kadar başarılı bir şekilde yürütmeyi başardı. Önümüzdeki dönemde de en az hasarla bu süreci atlatmayı ve en kısa zamanda hayatın her anlamda normale dönmesini arzu ediyoruz. Bizler biliyoruz ki en büyük gücümüz birlik ve beraberliğimizdir. Reel sektörümüzün beklentilerinin hızlı bir şekilde çözülmesine destek olacak 100 milyar liralık desteğin yer aldığı 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nin hayata geçmesini sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimize teşekkür ediyorum."

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Kaynak: AA

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