BTSO'dan çalışma izinlerinin e-devlet yerine firmalar tarafından düzenlenmesi talebi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 17 Mayıs'a kadar devam edecek "tam kapanma" sürecinde üretim, ihracat, tedarik ve lojistik zincirlerinde aksama yaşanmaması için çalışma izinlerinin e-devlet yerine firmalar tarafından düzenlenebilmesine imkan...

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 17 Mayıs'a kadar devam edecek "tam kapanma" sürecinde üretim, ihracat, tedarik ve lojistik zincirlerinde aksama yaşanmaması için çalışma izinlerinin e-devlet yerine firmalar tarafından düzenlenebilmesine imkan tanınmasını talep etti.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre Burkay, bir yılı aşkın süredir mücadele edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik ve ticari hayatı derinden etkilediğini belirtti.

Bu dönemde salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla uygulanan tedbirlerin başında sokağa çıkma kısıtlamalarının geldiğini hatırlatan Burkay, Bursa Valiliği ve BTSO tarafından oluşturulan kriz masasının, kısıtlama dönemlerinde gerek üretim yapan firmaların çalışma izinleri gerekse tedarikçilerin ve ihracatçıların çalışma izinlerini koordine ettiğini aktardı.

İçişleri Bakanlığının "Tam Kapanma Tedbirleri" konulu genelgesinde ise çalışma muafiyet belgelerinin kişisel başvuruyla e-devlet sistemi üzerinden alınabileceğinin duyurulduğunu ifade eden Burkay, "Çok sayıda çalışanın e-devlet şifresinin olmaması veya sistemi daha önce kullanmamış olmalarıyla beraber yoğun talep sonrası sistemde yaşanan aksaklıklar firmalarımızı zor durumda bırakmaktadır. Öte yandan üretim yapan firmaların belirtilen NACE kodlarında yer almaması, birden fazla NACE koduna sahip üyelerimizin üretim kısmı NACE kodlarının sistemde gözükmemesi ve NACE kodu uyumsuzlukları gibi sorunlar da kentimizin üretim ve dış ticaretini sekteye uğratmaktadır." açıklamasında bulundu.

Burkay, Türkiye'nin üretim, ihracat ve istihdam üssü olan Bursa'da 230 bini OSB'lerde olmak üzere toplam 390 bin sanayi çalışanı bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Pandemi sürecinde Bursalı tüccar ve sanayicilerimiz, bütün zorluklara rağmen toplumsal sorumluluklarını yerine getirmekte ve büyük bir fedakarlık örneği göstermektedir. Bu kapsamda üretim yapan ve üretime tedarik sağlayan firmalarımızın işlerinin salgın döneminde kolaylaştırılması amacıyla çalışma izinlerinin e-devlet yerine genelgenin 5'inci maddesinde belirtilen ve örneği genelgenin ekinde sunulan görev belgesi formunun firmalarımızca doldurularak çalışan ve firma yetkilisi tarafından imzalanıp kısıtlama bitimine kadar süresiz olarak geçerli olacak şekilde düzenlenebilmesini talep ediyoruz. Bu konuda üyelerimizden çok yoğun şekilde bildirimler alıyoruz. Yapılacak düzenleme kentimizde tedarik zincirinin sorunsuz şekilde sürdürülebilmesi açısından kritik önem arz etmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan