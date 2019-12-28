BTSO'dan Bursaspor'a destek gecesinin iptaline ilişkin açıklama

28.12.2019 18:20 | Son Güncelleme: 28.12.2019 18:20

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursaspor'a destek gecesinin iptali üzerinden bazı menfaat gruplarının kentteki iş dünyasına karşı karalama ve yıpratma kampanyası oluşturmaya çalıştığını savundu.

BTSO'dan yapılan açıklamada, Bursaspor'un yönetim zaafiyeti, proje kısırlığı, güven sorunu ve ekonomik dar boğazdan kurtulması için iş dünyasının üzerine düşeni yapacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Burkay, takımın son dönemde yaşadığı zorlukların herkesi çok üzdüğünü, şehrin ve taraftarın bunu hak etmediğini vurguladı.

Burkay, Bursaspor'un her zaman yanında olduklarını anlatarak, "Bursaspor'un içerisinde bulunduğu tabloya sebep olan kimi odaklar ve bazı menfaat grupları Bursaspor'u düştüğü durumdan kurtarmaya odaklanma yerine, kişisel menfaat hesapları peşine düştüler. Şahsımı ve Bursa iş dünyasını yıpratmak için yayılmak istenen yanlış bilgilere itibar ederek sergilenmek istenen senaryoya destek verilmemeli. Bizler Bursa iş dünyası olarak kulübümüzün ve takımımızın her zaman yanında olduk, olmayı da sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Burkay ayrıca 4 Ocak 2020'de, "Yeniden Büyük Bursaspor" hareketiyle ilgili kamuoyuna detaylı açıklama yapacaklarını da aktardı.

Kaynak: AA