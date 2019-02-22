Btso'dan Asansör ve Mobilya Sektörlerine Ur-Ge Projesi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından, mobilya ve asansör sektörüne yönelik hazırlanan UR-GE projeleri Ticaret Bakanlığınca onaylandı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, ülke ekonomisinin sürdürülebilir kalkınmasına doğrudan katkı sağlamak hedefiyle, asansör ve mobilya sektörü için hazırlanan UR-GE projelerinin başvuru süreci tamamlandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan, 26 firmanın yer aldığı Asansör Ur-Ge Projesi ile 36 firmanın yer aldığı Mobilya UR-GE Projesi için çalışmalar başladı. Üç yıl sürecek proje ile sektörün ihracat potansiyelinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, asansör ve mobilya sektörlerinin marka değerini UR-GE projesiyle artıracaklarını belirtti.

UR-GE projesi ile eğitim, danışmanlık, yurt dışı pazarlama ve alım heyetleri gibi etkinliklere imza atılacağını aktaran Burkay, "BTSO olarak, UR-GE ve HİSER projelerinde önemli bir tecrübeye sahibiz. Bakanlığımız, firmaların ihracatçı kimliğini ve rekabetçiliğini güçlendirmek için önemli maddi destekler sunuyor. Bizler de sektörlerin ihracat odaklı büyüme yolculuğuna katkı sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Potansiyelimizi hissettirmeliyiz"

BTSO'nun uzay savunma ve havacılık sektöründen raylı sistemlere, makineden bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörüne kadar çok sayıda UR-GE projesini başarılı bir şekilde yürüttüğüne dikkati çeken Burkay, şunları kaydetti:

"Asansör ve mobilya sektörü UR-GE projesini de sektörden gelen yoğun talep üzerine başlattık. Bursa, Türkiye'nin en önemli mobilya üretim merkezlerinden biri konumunda. BTSO olarak, mobilya sektörünün gelişimine özel bir önem gösteriyoruz. Mobilya sektörünün yeni ihracat başarılarına imza atacağına inanıyoruz. Türkiye'nin en fazla kapasiteli sınav ve belgelendirme merkezi olan MESYEB'te asansör bakım, onarım ve montajda ülkemizin en teknolojik tesisine sahibiz. UR-GE projesi kapsamında yapılacak yurt dışı B2B görüşmeleri ve alım heyeti programları ile firmaların belirlediği hedef pazarlarda rekabetçiliklerini artırmayı hedefliyoruz."

Burkay, küresel rekabetin giderek zorlaştığı bir ortamda alternatif pazarlara ulaşmanın önemini vurgulayarak, "Küresel arenada daha güçlü Bursa için ihracat kanallarını etkili kullanmak zorundayız. Özellikle Sahra Altı Afrika ve Latin Amerika gibi alternatif pazarlarda da gücümüzü ve potansiyelimizi hissettirmeliyiz. Ticaret Bakanlığı'nın iş dünyasına sunduğu desteği Bursalı firmaların maksimum faydayla değerlendirmesi için gayret göstermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA