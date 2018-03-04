Btso'dan 2018 Yılında 18 Girişimcilik Eğitimi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), 2018 yılında KOSGEB ile birlikte 18 ayrı 'Uygulamalı Girişimcilik Eğitim' programı düzenlemeyi hedefliyor.

BTSO öncülüğünde KOSGEB destekleriyle gerçekleştirilen 'Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programı' 2018 yılında da Bursa ekonomisine yeni girişimciler kazandıracak. BTSO Akademi Projesi kapsamında, TOBB Bursa Genç Girişimciler Kurulu'nun da destekleriyle 2015 yılından bu yana düzenlenen girişimcilik eğitim programlarıyla 700'e yakın girişimci yetiştiren BTSO, 2018 yılında yeni bir girişimcilik seferberliği başlattı. BTSO, bu yıl 18 'Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programı'na imza atacak. Yıl boyunca düzenlenecek eğitimlerden 500'e yakın girişimci adayının faydalanması hedefleniyor.

Mart ayında 2 eğitim

BTSO Akademi kapsamında Şubat ayında düzenlenen 2 ayrı eğitim programından yaklaşık 50 girişimci adayı faydalanırken, eğitimler Mart ayında da hız kesmeden devam edecek. Mart ayında düzenlenecek ilk eğitim programı 12-15 Mart, ikinci eğitim programı ise 16-19 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Eğitimlere başvurmak isteyen adaylar, son başvuru tarihi olan 5 Mart Pazartesi gününe dek akademi.btso.org.tr adresine girerek başvuru yapabilecek.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'nin hedeflerine güçlü girişimci ruhu ile ulaşacağını söyledi. Girişimciler sayesinde Türkiye'de istihdam, üretim, ihracat ve Ar-Ge performansının artacağını kaydeden Başkan Burkay, Türkiye'nin girişimcilikte başarı hikayeleri yazdığını söyledi. "Her girişimcinin yeni bir iş fikri ve bir hedefi olmalı" diyen Başkan Burkay, "Engelleri küçük adımlarla değil, büyük adımlarla aşabilirsiniz. Hayal edemezseniz, daha iyiyi üretemezsiniz. Üretimi esas alarak çalışan, ülkemizi daha iyi noktalara taşıma arzusunda olan girişimcilerimiz ile Türkiye'miz ve Bursa'mız daha iyi noktalara gelecektir. BTSO olarak her zaman girişimcilerimizin yanındayız" dedi.

Başkan Burkay, BTSO olarak KOSGEB ile birlikte 'Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri'ne devam ettiklerini ve şimdiye kadar 700'e yakın girişimci adayının bu eğitimlerden faydalandığını da sözlerine ekledi.

KOSGEB destekli 'Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri' girişimciler için büyük fırsat taşıyor. Girişimcilik eğitimleriyle kendi işini kurmak isteyen kişilerin ekonomiye kazandırılması hedefleniyor. Bu eğitimlerden faydalanan girişimci adaylarına 50 bin liraya kadar hibe ve 100 bin liraya kadar da faizsiz kredi desteği sağlanıyor. - BURSA