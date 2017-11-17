Btso'da Mesleki Yeterlilik Toplantısı

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), iş dünyasını yakından ilgilendiren önemli bir organizasyona daha imza atıyor.



Mesleki yeterlilik belgelendirmesi konusunda örnek çalışmalara imza atan BTSO, 'Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi' toplantısına ev sahipliği yapıyor. Toplantı 21 Kasım 2017 Salı günü saat 14.00'da BTSO hizmet binasında gerçekleştirilecek.



BTSO MESYEB Genel Müdürü Ramazan Karakök, toplantıya Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkan Yardımcısı Metin Karaman ile MYK Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanı Mehmet Ordukaya'nın katılacağını söyledi. Karakök, "Mesleki yeterlilik belgesi, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıf içinde yer alan birçok meslekte mecburi hale geldi. Devletin bu konuda denetimleri de hızla artıyor. Bu mecburiyet karşısında firmaların daha fazla bilgi sahibi olması için önemli bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. Firmalarımıza mesleki yeterlilik belgesinin önemi ve avantajlarının anlatılacağı toplantıya bütün Bursa iş dünyası temsilcilerini bekliyoruz" dedi. - BURSA