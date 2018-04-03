Btso'da İlk Tur Seçimini Burkay'ın Listesi Farklı Kazandı

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası'nda (BTSO) 63 meslek komitesindeki seçimler tamamlandı. Bursa iş dünyasının yoğun katılımıyla gerçekleştirilen seçimlerin ardından konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Mavi listeyle katıldığımız seçim yarışı, tam bir demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşti. Mavi listeyle yarışan iş dünyası temsilcilerimiz, toplam sandalyelerin yüzde 80'inden fazlasını kazandı. Rekabetin olduğu komitelerde aday olan ve bu yarışta birbirine karşı saygısını ve sevgisini hiç kaybetmeyen dostlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

BTSO Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen seçimlerde 63 komite için 73 sandık kuruldu. Oy kullanma işlemleri 09.00 ile 17.00 saatleri arasında yapıldı. Sandıkların açılmasının ardından mavi liste ile katılan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, ezici bir üstünlükle sağlarken, toplam sandalyelerin yüzde 80'inden fazlasını kazandı. BTSO'da bundan sonra yönetim kurulunu ve meclis divanı seçimi gerçekleştirilecek.

Sonuçların açıklamasının ardından açıklama yapan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, meslek komitesi ve meclis üyesi seçimlerinin tam bir demokrasi havasında geçtiğini söyledi. Bursa iş dünyasının demokratik hakkını kullanarak sandığa gittiğini kaydeden Başkan Burkay, "Büyük özveriyle son 3-4 aydır yapılan çalışmaların meyvesini alacağımız seçimi sükunet, barış ve güzellikler içinde tamamladık. Öncelikle bu seçimlerde rekabetin olduğu farklı listelerin olduğu komitelerde aday olan ve bu yarışta birbirine karşı saygısını ve sevgisini hiç kaybetmeyen iş dünyası temsilcisi dostlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'YÜZDE 80'İNDEN FAZLASINI KAZANDIK'

63 komitede 73 sandığın yer aldığını bildiren Başkan Burkay, "Şükürler olsun 134 meclis üyemizde bu seçimde görev yapacak. Mavi liste olarak biz yola çıktık. Mavi listeden seçim kazanan değerli dostlarımız, iş dünyası temsilcilerimiz toplam sandalyelerin yüzde 80'inden fazlasını kazanmış oldu" diye konuştu.

'İŞ DÜNYASI BİZE İNANDI VE GÜVENDİ'

Konuşması sık sık alkışlarla kesilen Burkay, "Aslında bu alkış, bütün Bursa iş dünyası için. Çünkü bundan 5 yıl önce değişim ve dönüşümün sözü vermiştik. Bu sözü verirken Türkiye Cumhuriyeti'nin önüne koyduğu 2023, 2053 ve 2071 vizyonunu yol haritamız olarak belirledik. Bursa iş dünyası bize inandı ve güvendi. Bu görevi bizlere emanet etti" dedi.

'SADECE VİZYON VE PROJE YOK, ORTADA ESERLERİMİZ VAR'

"5 yıl önce ortaya koyduğumuz vizyon ve projelerle 3 Nisan 2018'de iş dünyasına dedik ki, 'Artık sadece vizyon ve projelerimiz yok. Ortada eserlerimiz var" diyen BTSO Başkanı Burkay, şöyle devam etti:

"Bugün geldiğimiz noktada başta Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi, Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi, Bursa Teknoloji Koordinasyon Ar-Ge Merkezi, Türkiye'nin en büyük kendi alanında mesleki yeterlilik belgelendirme merkezi BTSO MESYEB, Uludağ Yaşam Boyu Eğitim Merkezi, Küresel Fuar Acentesi, Ticari Safari, BTSO Akademi olmak üzere 40'a yakın eserle Bursa iş dünyasına dedik ki, 'Değişimi kabul etmek zordur, ama esas önemli olan bunu sürdürülebilir kılmaktır'. Şükürler olsun bugün yaptığımız seçimle bu hizmetlerin ve projelerin, vizyonun 4 yıl daha BTSO çatısı altında sadece Bursa iş dünyasına değil, Türkiye ekonomisine hizmet edecek ve bütün projelerde en büyük itici güç olacak."

YENİ YÖNETİM 10 NİSAN'DA BELLİ OLACAK

Seçimlerde sadece bir komitede eşitliğin söz konusu olduğunu, bu komitede de bir iki gün içerisinde sonuçların netleşeceğini kaydeden Burkay, " 10 Nisan Salı günü yeni oluşan meclis yapımızla yeni yönetim kurulunu ve meclis divanımızı seçeceğiz. İnşallah Bursa ve Türkiye ekonomisine hizmet etmeye devam edeceğiz. Gösterdiğiniz gayret ve destekten dolayı tüm iş dünyası temsilcilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmasının ardından Başkan İbrahim Burkay, iş dünyası temsilcilerinin tebriklerini kabul etti.

- Bursa