Btso Başkanlığına Seyhan Yeniden Seçildi
Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanlığına Süleyman Seyhan yeniden seçildi.
Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanlığına Süleyman Seyhan yeniden seçildi.
BTSO binasında gerçekleştirilen genel kurulda mevcut başkan Seyhan, tek aday olarak seçime girdi.
Seyhan, seçim sonunda yeniden başkanlığa seçildi.
Süleyman Seyhan yönetimindeki BTSO'nun yeni yönetiminde Ali Karslı başkan yardımcılığına, Murat Kardeş muhasip üyeliğe, Osman Gülsüm ve Abdulkadir Polat ise yönetim kurulu üyeliğine getirildi.