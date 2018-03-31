Btso Başkanı: Türkiye'nin Hayal Ettiği Projeler Bursa'da Hayat Buluyor

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, 'Bursa büyürse Türkiye büyür' sloganıyla kent ekonomisinin nitelikli büyümesine liderlik eden 40'a yakın makro projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Bursa'yı yeni dönemde Türkiye'nin 2023 hedeflerindeki aktörü haline getirecek birbirinden önemli yeni projeleri hayata geçirmeye odaklandıklarını da vurgulayan Burkay, "Türkiye'nin hayal ettiği projelerin hayat bulduğu Bursa'da, yeni dönemde de rol model olacak projelere hep birlikte imza atacağız" dedi.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Bursa'daki haber ajanslarının temsilcileri ile kahvaltıda buluştu. Bursa iş dünyasının büyük desteğini alarak 5 yıl önce yönetimi devraldıklarını ifade eden İbrahim Burkay, özellikle tekstil, makine, otomotiv ve gıda gibi sektörlerde Türkiye'nin üretim üssü konumunda bulunan Bursa'nın sahip olduğu sektör çeşitliliği ve ürün kalitesini dünyaya daha iyi tanıtabilmek ve yeni pazarlara ulaşmak adına önemli adımlar attıklarını ifade etti. Başkan İbrahim Burkay, "Bu amaçla hayata geçirdiğimiz Küresel Fuar Acentesi ve 10 ayrı Uluslararası Rekabeti Geliştirme Projemiz ile düzenlediğimiz 150'ye yakın iş gezisinden 5 bin 500 üyemiz faydalandı. Bursa'yı fuarcılıkta merkez konumuna yükseltmek amacıyla yeni nesil fuarları kentimize kazandırırken Ticari Safari projemizle de 16 bine yakın yabancı iş insanını üyelerimizle işbirliği masasında buluşturduk. İlkini dünya ticaretinin kalbinin attığı New York'ta hayata geçirdiğimiz Türk Ticaret Merkezleri projemizle de Bursalı firmalar artık uluslararası arenada önemli birer oyuncu haline geliyor. Önümüzdeki süreçte başta Rusya, İngiltere, İran ve Balkanlar olmak üzere dünyanın önemli bölgelerine 10 ayrı Türk Ticaret Merkezi kurmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

BURSA'YA 920 YENİ İHRACATÇI

Üyelerinin dış ticaretini artırmaya yönelik çalışmalarının neticesinde Bursa'nın 14 milyar dolarla bugüne kadarki en yüksek ihracat rakamına ulaştığını vurgulayan Başkan Burkay, firmaların ürettiğini ürünleri 198 ülke ve serbest bölgeye ihraç etme başarısı gösterdiğini belirtti. Bursa'nın 5 milyar dolar dış ticaret fazlasıyla Türkiye'de ilk sıradaki yerini her geçen yıl sağlamlaştırdığını dile getiren Burkay, "Dünyada ekonomilerin büyümesinde KOBİ'lerin güçlü kimlikleri büyük önem taşıyor. KOBİ'lerin büyümesiyle ekonomi de katlanarak büyüyor. BTSO olarak şirketlerimizin ihracatçı kimliklerini artırmak ve dünyaya açılmasına yönelik birçok projeye imza attık. İhracat odaklı projelerimiz üyelerimizin yoğun katılımıyla gerçekleştiriliyor. Ortaya koyduğumuz bu vizyoner projeler ile son 5 yılda kentimize 920 yeni ihracatçı firma kazandırdık" dedi.

YENİ HEDEFLERLER

Bursa'nın ticaret ve sanayi hayatındaki dönüşümün temellerini 5 yıl içerisinde hayata geçirdikleri projelerle attıklarını ifade eden İbrahim Burkay, artık önlerinde Bursa'ya yüksek teknolojili üretimde ve ihracatta sıçrama yaptıracak yeni hedefler olduğunu söyledi. BTSO'nun ortak akılla oluşturduğu bu yeni vizyon sayesinde Türkiye ekonomisindeki lider konumunu güçlendireceğini ifade eden Başkan Burkay, "Dünyada artık ülkelerden çok kentlerin rekabet ettiği bir dönemde yaşıyoruz. Bizler de dünyada artık Endüstri 4.0'ın konuşulduğu ve rekabetin yoğun şekilde yaşandığı bu dönemde Bursa'yı bir üst lige çıkarmak için yeni nesil üretim tekniklerini firmalarımıza benimsetmeliyiz. Endüstri 4.0'a erken hazırlanan firmalar uluslararası rekabette de başarılı olacaktır" dedi. Türkiye'nin 2023 yılı için belirlediği 4 dolarlık kilogram başı ihracat değerine bugünden ulaştıklarını belirten Başkan Burkay, hedeflerinin Bursa'nın kilogram başı ihracat değerini 8 dolara çıkarmak olduğunu söyledi.

TEKNOSAB ÜRETECEK, TÜRKİYE KAZANACAK

Türkiye'nin önüne koymuş olduğu ekonomik hedeflerin yakalanmasının ancak yüksek teknolojili üretim ve Ar-Ge çalışmalarının artırılması ile mümkün olabileceğini belirten İbrahim Burkay, "Firmalarımızın yeni sanayi devriminin gerektirdiği bilgi ve teknolojiye uyum sağlaması için temelini attığımız Yüksek Teknoloji Organize Sanayi Bölgemiz TEKNOSAB'ı 25 milyar dolarlık yatırımla hayata geçiriyoruz. Bu yıl içerisinde fabrika binalarının inşaatına başlayacağımız TEKNOSAB, yüksek teknolojili yatırımlarla kentimize 40 milyar dolarlık ihracat değeri katacaktır. Yeni sanayi devriminin ülkemizdeki sembolü olacak TEKNOSAB, kişi başına düşen yıllık geliri 35 bin dolara yükseltecektir" diye konuştu.

YENİ PROJELER GÜN SAYIYOR

Bugüne kadar elde ettikleri başarıların geleceğin kentini inşa etme noktasında kendilerine moral ve motivasyon kaynağı olduğunu söyleyen Başkan Burkay, KOBİ'lerin dağınık üretimine son verecek KOBİ OSB projesinin önemine değindi. KOBİ OSB noktasında 2700 firmadan 14 milyon metrekarelik talep geldiğini kaydeden Burkay, 4 ayrı noktada KOBİ OSB çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi. Gençlerin uzay ve havacılığa ilgisini artıracak Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nin kasım ayında tamamlanmasını hedeflediklerini ifade eden Başkan Burkay, Uludağ'da yaşam boyu eğitim merkezi olarak hizmet verecek olan UYEM'in de yıl sonuna kadar tamamlanmasını amaçladıklarını vurguladı. BTSO Başkanı Burkay, işletmelerin yeni sanayi devrimine geçişinde önemli bir rol üstlenecek model fabrika, firmalar için önemli fırsatlar sunacak olan ülke masaları ve iş konseyleri ile kuluçka ve inovasyon merkezleri gibi önemli projelerin yıl sonuna kadar hayata geçirileceğini de vurguladı.

'PLANLADIĞIMIZ GELECEĞİ HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ'

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın yürüttüğü çalışmalarla Türkiye'nin hayalindeki projeleri bir bir hayata geçirdiklerini dile getiren Başkan İbrahim Burkay yaklaşan Oda seçimleriyle ilgili de açıklamalarda bulundu. 5 yıl önce 59 iş dünyası kuruluşunun desteğiyle başkanlık görevine seçildiğini dile getiren İbrahim Burkay, "İş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarımızın artan desteğiyle kent ve ülke ekonomimizi hedeflerine ulaştırmak adına büyük bir gayretle, ilkeli duruşumuzdan vazgeçmeden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kenti için akıl yoran, emek sarf eden, proje üreten iş dünyası temsilcilerimiz bu yeni dönemin de en etkin oyuncuları olacaklar. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da kentimizin ortak aklını oluşturan tüm unsurlarla birlikte planladığımız geleceği hep birlikte inşa edeceğiz. Yeni hizmet döneminin iş dünyamız, odamız ve kentimiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Burkay, "Dünyadaki gelişmiş ekonomilerde olduğu gibi büyük Türkiye'nin baş aktörü de katma değerli üretimin, nitelikli iş kaynağının ve eşsiz bilgi birikiminin bulunduğu Bursa'mız olacaktır. Fiziki yatırımların birçoğunun tamamlandığı bölgemizde yeni dönem sloganımız insana yatırım olacaktır" dedi.

- Bursa