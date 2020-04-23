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Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, İbrahim Burkay, Bursa, Ekonomi, Haber

BTSO Başkanı İbrahim Burkay’dan kriz sonrası için uyarı

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD), online olarak gerçekleştirdiği 'İşte Gündem' toplantısında Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'ı ağırladı.

23.04.2020 19:54 | Son Güncelleme: 23.04.2020 19:54
BTSO Başkanı İbrahim Burkay’dan kriz sonrası için uyarı

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD), online olarak gerçekleştirdiği 'İşte Gündem' toplantısında Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'ı ağırladı.

Kaynak: Dunya.com

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