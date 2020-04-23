BTSO Başkanı İbrahim Burkay’dan kriz sonrası için uyarı Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD), online olarak gerçekleştirdiği 'İşte Gündem' toplantısında Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'ı ağırladı.