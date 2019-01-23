Btso Başkanı Burkay: "Yüksek Teknolojili Üretim İçin 1. Bölgede Planlama Revize Edilmeli"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen 'Türkiye Ekonomi Şurası'nda, ülke ekonomisinin lokomotifi olan Marmara havzasında üretim planlaması ve teşvik politikalarının potansiyel alanları güçlendirecek şekilde revize edilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından bu yıl 10'uncu kez düzenlenen 'Türkiye Ekonomi Şurası'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, enerji Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Oda ve Borsa başkanları katıldı. Toplantıda söz alan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Marmara havzasının Türkiye'de zenginlik üreten merkez konumunda bulunduğuna işaret ederek, "Üretimin ruhu bu bölgemizde. Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşma potansiyeli ile ülkemizi gelecek hedeflerine Bursa'mızın merkezinde bulunduğu 1. bölge şehirleri taşıyacaktır" dedi.

Bursa gibi gelişmiş şehirlerin, altyapı ve insan kaynağı ile katma değerli ve yüksek teknolojili üretimin öncelikli yapılacağı alan konumunda bulunduğunu belirten İbrahim Burkay, "Bursa'nın mevcut mekansal planlamasında sanayi ve depolama alanları, 11 bin kilometrekare toplam yüz ölçümü içerisinde binde 8'lik alanı kapsıyor. Buna karşın sanayimizin şehir ekonomisine sağladığı katma değer yüzde 46'ya ulaşıyor. AB ülkelerinde ise sanayi alanının payı toplam yüzölçümü içinde yüzde 2,5 iken sağlanan katma değer yüzde 14 seviyesinde bulunuyor. Bu örnekten hareketle bölgemizi yüksek teknolojili üretime dönük bütünleşik ve yeni nesil teşviklerin uygulanması konusunda yeniden planlamalıyız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yakından takip ettiği ve genişletilmesi talimatı verdiği Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB) başta olmak üzere yeni nesil OSB ve endüstri bölgelerinin pilot bölge olarak seçilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Burkay, şöyle devam etti: "Bölgemizde ayrıca mükemmeliyet ve Ar-Ge merkezlerinin idare ve işletme sistemlerinin sanayiciye yönelik yapıya dönüştürülmesi ve teşvik mekanizmalarının oluşturulması gerekmektedir."

İş dünyasına sağlanan destekler konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve ekonomi yönetimine teşekkür eden BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2017 yılında başlatılan 'İstihdam Seferberliği' kapsamında kentin 4 farklı alanında oluşturduğumuz 'İstihdam Ofisleri' ile iş arayan 18 bin kişiyi işletmelerimizle bir araya getirdik. Hükümetimiz tarafından sunulan desteklerle birlikte 80 bin kişilik ilave istihdamla en fazla katkı sağlayan şehirlerden biri olduk. İnşallah bu yıl da üretimin, sanayinin ve ticaretin merkezi Bursa'da yeni istihdam alanları oluşturmaya ve istihdam seferberliğine destek vermeye devam edeceğiz. Bursa, üretim ve istihdamla ülkemizin büyüme hedeflerine katkısını artırarak sürdürecektir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'ı kent ekonomisine değer katan projelerinden ve istihdama katkılarından dolayı tebrik etti. - BURSA

Kaynak: İHA