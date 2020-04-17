BTSO Başkanı Burkay: "Özel bankaların da artık topa girmesi lazım" Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Sahada 3 kamu bankamız var. Özel bankaların da artık topa girmesi lazım. Üyelerimizin büyük bir kısmı bu konudan şikayetçi. Bankalar, firmaların kredi limitlerini açık tutmalı ve piyasada nakit akışını canlandırmalı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Sahada 3 kamu bankamız var. Özel bankaların da artık topa girmesi lazım. Üyelerimizin büyük bir kısmı bu konudan şikayetçi. Bankalar, firmaların kredi limitlerini açık tutmalı ve piyasada nakit akışını canlandırmalı." ifadelerini kullandı.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği üyeleriyle video konferans sistemiyle bir araya gelen Burkay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına işaret ederek, bu dönemde firmaların üretim kabiliyetlerini kaybetmemesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin bu zorlu süreci en kısa sürede atlatacağına inandığını vurgulayan Burkay, Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi çatısı altında hayata geçirilen mükemmeliyet merkezleri ile medikal alandaki çalışmalara maksimum düzeyde katkı sağlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Burkay, "İşe devam destek kredisi" ile "kısa çalışma ödeneği"nin bu zorlu süreçte iş dünyasının en önemli destekçileri olduğunu, kamu bankalarının firmalara finansmana ulaşma konusunda önemli katkılar sağladığını ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

"Sahada 3 kamu bankamız var. Özel bankaların da artık topa girmesi lazım. Üyelerimizin büyük bir kısmı bu konudan şikayetçi. Kamu ve özel bankalar, firmaların kredi limitlerini açık tutmalı ve piyasada nakit akışını canlandırmalı."

Kaynak: AA