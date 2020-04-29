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BTSO Başkanı Burkay, online meclis toplantısında üyelere "Nefes Kredisi"ni anlattı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Nefes Kredisi" kapsamında üyelerine ilk etapta 500 milyon liralık kaynak sunduklarını, ihtiyaca göre bu rakamı daha da artıracaklarını bildirdi.

BTSO Başkanı Burkay, online meclis toplantısında üyelere
29.04.2020 13:12 | Son Güncelleme: 29.04.2020 13:12

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Nefes Kredisi" kapsamında üyelerine ilk etapta 500 milyon liralık kaynak sunduklarını, ihtiyaca göre bu rakamı daha da artıracaklarını bildirdi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, BTSO'nun nisan ayı Olağan Meclis Toplantısı, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında martta olduğu gibi yine video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Uluslararası ticaret, sermaye hareketleri ve turizm başta olmak üzere neredeyse tüm sektörlerin bu süreçten olumsuz etkilendiğini belirten Burkay, şöyle devam etti:

"Küresel ölçekte son 100 yılın en ağır ekonomik krizinin yaşanacağı öngörülürken ülkemiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu sıkıntılı süreci en az hasarla atlatabilmek amacıyla büyük bir dayanışma ve fedakarlık örneği sergiliyor. Başta vergi ötelemeleri ve ticari hayatın aksamaması için devreye alınan tedbirler olmak üzere kısa çalışma ödeneği, asgari ücret desteği ve kredi destek paketleri üretimdeki gücümüzü korumamıza imkan sağlarken, istihdam açısından da önemli bir kalkan oluşturdu."

Burkay, BTSO çatısı altında güçlü bir iletişim platformu oluşturduklarını ve bu süreçte kriz masası ile tüm üyelerinin sorunlarına çözüm üretmeye çalıştıklarını vurgulayarak, "Krizin etkilemediği hiçbir sektör yok. Bu nedenle tüm sektörlerimizin mücbir sebep kapsamına alınmasını ve kısa çalışma ödeneğinin tüm çalışanları kapsayacak nitelikte uygulanmasını talep ediyoruz. Bununla birlikte firmalarımızdan gelen talepleri, sorunları ve önerileri hızla TOBB'a ve ilgili bakanlıklarımıza sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de Nefes Kredisi'ni üyelerinin ihtiyaçlarına en uygun çözüm yolu olarak sunan ilk odanın BTSO olduğunu hatırlatan Burkay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu hafta da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin (TOBB) öncülüğünde yeni bir kredi paketini daha hayata geçirdik. İlk etapta 500 milyon liralık bir kaynağı üyelerimizin kullanımına sunacağız. İhtiyaca göre bu rakamı daha da artıracağız. Böylece 2005 yılından bu yana bu krediden faydalanan üye sayımız 20 bine ulaşmış olacak. Tüm imkanlarımız ve kaynaklarımızla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üyelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Dünyanın en önemli finansal enstrümanının iş dünyamıza sunulmasını sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Hazine ve Maliye Bakanımıza, TOBB Başkanımıza ve bankalarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum. Kredi destek paketinin iş dünyamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Toplantıya katılan Denizbank Bölge Müdürü Burak Bozkaya da Nefes Kredisi ile sunulan destek paketinin öncüsü olduklarını belirtti. Hiç kimsenin tecrübe etmediği bir durumla karşı karşıya kalındığını anımsatan Bozkaya, "Dayanışma ve iş birliğiyle her kuruma bir fedakarlık yapabileceğimizi düşünerek bu projeyi başlattık. Protokol kapsamında kredi faiz oranı yıllık yüzde 7,5 olarak belirlendi. Kredi üst limiti ise 100 bin lira. Kredi için geri ödemeler 2021 yılında başlayacak. Denizbank olarak bu destek paketi için 3 milyar liralık kaynak ayırdık. 40 bin KOBİ'ye ulaşmayı hedefliyoruz. KOBİ'lerimiz ve ülke ekonomimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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