Btso Başkanı Burkay'dan Kilis Ziyareti Değerlendirmesi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, Kilis ziyaretini değerlendirerek, "Biz Kilis halkına 'siz yalnız' değilsiniz diyoruz. İnşallah Zeytin Dalı operasyonunun başarıyla neticelenmesinden sonra bu coğrafyadan terör sonsuza kadar defolup gidecek" dedi.

Bursa Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve BTSO önceliğinde iş dünyası Kilis'e çıkarma yaptı. Bursa Valisi İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BTSO Başkanı İbrahim Burkay, AK Parti Bursa Milletvekilleri Osman Mestan, Müfit Aydın ve iş adamları uçakla geldikleri Gaziantep'ten karayolu ile Kilis'e geçti. Bursa protokolü burada ilk ziyaretini Kilis Valiliği'ne yaptı. Ziyaret sırasında Bursa ve Kilis Ticaret ve Sanayi Odaları arasında iş birliği protokolü yaptı. Bursa protokolü daha sonra Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'yı makamında ziyaret etti. Çeşitli hediyelerin ardından esnaf ziyareti yapıldı.

Günün sonunda Kilis ziyaretini değerlendiren BTSO Başkanı İbrahim Burkay, "BTSO, Bursa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi olarak uzun zamandır bizlere Zeytin Dalı Harekatı'na destek amaçlı bu bölgeye gelmek için çok yoğun talepler oldu. Hafta başında bir toplantı gerçekleştirdik. Kilis'e iş adamlarından oluşan bir heyetin gelmesinin uygun olacağını düşündük. TSK bu operasyon boyunca ve operasyonun başarıyla niteleneceği zamana kadar desteğini onların yanında hissettirmek ve bütün dünyaya beyan etmek istedik" şeklinde konuştu.

Çok çetin bir süreç yaşandığını anlatan Burkay, "Operasyon zorlu coğrafya ve şartlarda yapılıyor. Bu operasyon sürecinde sosyal ve ekonomik olarak olumsuz etkilenen illerimiz olabiliyor. Kilis'te bunların başında geliyor. Biz burada Kilis halkına 'siz yalnız' değilsiniz diyoruz. Türkiye'de yaşayan 79 milyon insanımız ve dünya coğrafyasındaki bütün Türkler sizin yanınızda. Bizde Bursa iş dünyası olarak bu bölgenin yanında olduğumuzu gösterebilmek adına Kilis'te bütün esnafımızı ziyaret ettik. Kilis Ticaret ve Sanayi Odamızla valiliğimizin önderliğinde iş birliği protokolü yaptık. Çünkü Türk iş dünyası olarak ilk defa umudumuz var. Özellikle Türkiye'nin 40-50 yıldır makus kaderi gibi gözüken terör belasından kurtulmayla ilgili çok büyük umut taşıyoruz. Zeytin Dalı operasyonunun başarıyla neticelenmesinden sonra bu coğrafyadan terör sonsuza kadar defolup gidecek" şeklinde konuştu.

Kilis seyahatinin çok önemli olduğunu düşündüğünü ifade eden Burkay, "Burada yaşananların ancak görülerek hissediliyor" diye konuştu.

Bursa protokolü daha sonra karayoluyla tekrar Gaziantep'e döndü. - KİLİS