BTSO Başkanı Burkay BUTTİM yönetimini ziyaret etti

03.11.2019 11:59

Bursa Uluslararası Tekstil ve Ticaret Merkezi'ni (BUTTİM) ziyaret eden BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, ticaretin merkezi olan BUTTİM'i ihracatın da merkezi yapmayı hedeflediklerini söyledi.



BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BUTTİM'i ziyaret etti. BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, BUTTİM Yönetim Kurulu ve esnafıyla bir araya gelen Başkan Burkay, yapılan ortak çalışmalar ve yeni projeler hakkında istişarelerde bulundu. Ziyarette BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'a BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Meclis Başkan Yardımcısı Metin Şenyurt ile BTSO Tekstil Konseyi Başkanı Bayram Uçkun da eşlik etti.



Burkay, BUTTİM'in özellikle tekstil ticareti açısından çok önemli bir merkez olduğunu söyledi. Bölgenin gelişimi adına BTSO olarak önemli çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Burkay, "Bizim öncelikli amacımız burada faaliyet gösteren firmalarımıza ihracat odaklı bir vizyon kazandırmak. Bu kapsamda Ticari Safari Projemiz kapsamında dünyanın farklı ülkelerinden Bursa'ya getirdiğimiz yabancı alıcıları BUTTİM'de firmalarımızla buluşturuyoruz. Burada organize ettiğimiz ikili iş görüşmeleri hem BUTTİM'in tanıtımı hem de bölgenin yeni pazarlarla ihracatını artırması açısından son derece faydalı oluyor" dedi.



Bursa'nın ihracat hedeflerine BUTTİM'in çok önemli katkılar sağlayacağına inandığını ifade eden Burkay, "BUTTİM, son dönemde önemli bir değişim ve dönüşüm içerisinde. Bölgede giysilik kumaş, döşemelik kumaş, mobilya, ev tekstili ve perdede nitelikli üretim yapan çok sayıda firma bulunuyor. Bu firmalarımızı Ticaret Bakanlığımızın koordinasyonunda yürütülen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) Projeleri kapsamında bir araya getirebilirsek hem BUTTİM hem de Bursa ihracatta yeni başarılara imza atabilir" diye konuştu.



Şengül ise, bini aşkın iş yerine ev sahipliği yapan BUTTİM'in Bursa'da ticaretin kalbinin attığı merkezlerden biri olduğunu kaydetti. - BURSA

Kaynak: İHA