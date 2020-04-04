BTSO Akademi'den video konferansla kısa çalışma ödeneği eğitimi Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO), iş dünyası için eğitim platformu olarak hayata geçirdiği BTSO Akademi, video konferans yöntemiyle kısa çalışma ödeneğine ilişkin eğitim programı düzenledi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO), iş dünyası için eğitim platformu olarak hayata geçirdiği BTSO Akademi, video konferans yöntemiyle kısa çalışma ödeneğine ilişkin eğitim programı düzenledi.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, son 6 yılda 430'u aşkın programda yaklaşık 35 bin firma temsilcisine eğitim veren BTSO Akademi'nin video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen ilk eğitimi, kısa çalışma ödeneği konusunda gerçekleştirildi.

Bursa iş dünyasının yoğun katılımıyla düzenlenen eğitimde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek paketinde yer alan kısa çalışma ödeneğine ilişkin detaylar paylaşıldı.

Eğitim ayrıca BTSO'nun youtube kanalı üzerinden de canlı olarak yayınlandı. Eğitime katılan yaklaşık bin firma temsilcisinin soruları Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uzmanı Servet Kaba tarafından anlık yanıtlandı. Kaba, desteğe ilişkin başvuru koşulları, ilgili formların nasıl doldurulması gerektiği, destek alınacak çalışanlar için aranan şartlara ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Eğitimin kaydı, BTSO'nun youtube kanalına da yüklendi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, sosyal izolasyona en üst düzeyde dikkat edilmesi gereken bu dönemde dijital dünyanın kendilerine sunduğu fırsatla üyelerini online ortamda bilgilendirmeyi sürdürdüklerini ifade etti.

Burkay, şunları kaydetti:

"Gerek firmalarımız

gerekse de çalışanlarımız için kritik önem taşıyan desteklere ilişkin bilgilendirme videoları ve sunduğumuz eğitimler de odamızın sosyal medya hesaplarında yer alıyor. Tüm firmalarımızı sunmuş olduğumuz hizmetlerden faydalanmaya davet ediyorum. BTSO olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üyelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. İçinde bulunduğumuz bu zorlukları da birlik ve dayanışmayla aşacağız."

Kaynak: AA